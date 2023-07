«Kiev usa bombas de fragmentação» – Corriere.it

• Pediu vinte anos a Navalny, acusado de “extremismo”. Ele ataca Putin de sua cela na prisão: “Sua guerra não tem sentido.”

• O ataque à Crimeia e a interrupção do negócio do trigo: o que poderia acontecer?

• Confirmação da Casa Branca: Kiev está usando bombas de fragmentação

09h45 – Zaporizhia, «4 mortos em ataque russo na região»

O número de mortos em consequência de um novo ataque denunciado pelos ucranianos na região de Zaporizhia, com acusações contra os russos, é de pelo menos quatro mortos e dois feridos. No Telegram, conforme noticiado pelo Ukrinform, o governador Yuriy Malashko diz que a “infraestrutura” na região de Polohiv acabou no fogo cruzado e que as vítimas eram “funcionários”. Segundo os ucranianos, em 24 horas a Rússia lançou cerca de 80 ataques em cerca de duas dezenas de cidades na região de Zaporozhye.

09h25 – Manobras de Wagner na Bielo-Rússia e a Polônia envia tropas para a fronteira

O Ministério da Defesa polaco decidiu deslocar tropas da parte ocidental do país para a parte oriental, mais próxima da fronteira com a Bielorrússia, após a notícia de que estavam a decorrer exercícios militares na região com a participação de homens do Grupo Wagner. O representante do Comitê Estadual de Assuntos de Segurança, Zbigniew Hofmann, disse à Agência de Notícias Polonesa. «A comissão analisou potenciais ameaças, incluindo o destacamento de unidades do Grupo Wagner. Nesse sentido, o Ministro da Defesa decidiu transferir nossas formações militares do oeste para o leste da Polônia ». Segundo as autoridades polonesas, as manobras conjuntas entre o exército bielorrusso e Wagner são “uma provocação indubitável”.

08:20 – 2 feridos por dois mísseis russos em Odessa

Mísseis russos atingiram uma fábrica de grãos na região de Odessa, duas pessoas ficaram feridas. Como o governador de Odessa, Oleh Kepper, escreveu no Telegram, eles foram destruídos 100 toneladas de ervilhas e 20 toneladas de cevada. Ele acrescenta que duas pessoas ficaram feridas na explosão causada pelos mísseis russos Kalibr nas primeiras horas da manhã. É o quarto dia consecutivo que a Rússia bombardeia os portos ucranianos do Mar Negro.



– Novo ataque a Odessa: toneladas de grãos queimados

07h48 – CIA: “Putin pode querer se vingar de Prigozhin”

De acordo com o diretor da CIA, William Burns, o presidente russo, Vladimir Putin, está ganhando tempo para descobrir como lidar com Yevgeny Prigozhin, o fundador do grupo mercenário Wagner que surgiu no mês passado na Rússia: “Putin é alguém que geralmente acredita que a vingança é o melhor prato servido frio. Na minha experiência, Putin é o mensageiro por excelência da vingança.” Eu ficaria surpreso se Prigozhin escapasse de mais puniçõesBurns disse no Aspen Security Forum, conforme relatado pela BBC. “O que estamos testemunhando é um balé muito complexo”, acrescentou. Byrne confirmou que Prigozhin estava em movimento, mais recentemente na capital bielorrussa de Minsk e na Rússia, e que a CIA realmente tinha conhecimento avançado da insurgência. READ Tampões Não Detectam - Tempo

07:05 – um exercício da Marinha Russa no Mar Negro

A Marinha Russa realizou exercícios militares na região noroeste do Mar Negro, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia, explicando que mísseis anti-navio foram lançados para abater um alvo no mar. Segundo Moscovo, navios da frota russa no Mar Negro dispararam mísseis de cruzeiro anti-navio “contra um navio-alvo na zona de exercícios militares”, uma extensão de águas onde desde quinta-feira passada o Kremlin considera qualquer navio como “potenciais navios militares”.

06h43 – Mais bombas atingem Odessa, consulado chinês danificado

Os ataques russos a Odessa, um porto estratégico no sul da Ucrânia, continuaram pela quarta noite consecutiva. Uma bomba explodiu em uma onda de choque que danificou o consulado chinês na cidade, sem causar mortos ou feridos. E de Pequim, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que a explosão “abalou parte da estrutura e estilhaçou janelas”.

06h21 – CNN: Em 2022 algumas das armas enviadas para Kiev são roubadas

Algumas das armas fornecidas à Ucrânia pelo Ocidente em 2022 foram roubadas por criminosos e traficantes de armas antes de chegarem ao exército ucraniano. A CNN divulgou isso, citando um relatório do inspetor geral do Departamento de Defesa dos EUA obtido. Em seguida, a rádio americana explicou que, na maioria dos casos, os serviços de inteligência ucranianos conseguiram recuperar armas e equipamentos roubados. O relatório, datado de 6 de outubro de 2022 e intitulado ‘Responsabilidade do DoD por equipamentos fornecidos à Ucrânia’, detalha uma série de planos criminosos para roubar armas, munições e equipamentos de campo de batalha. Em junho de 2022, um oficial russo que lidera uma organização criminosa falsifica documentos para ingressar em um batalhão de voluntários. O oficial não identificado então roubou um lançador de granadas, metralhadora e mais de 1.000 cartuchos de munição. No entanto, o plano foi frustrado pelos serviços de inteligência ucranianos. Em outras circunstâncias, os serviços de inteligência de Kie também frustraram vários planos de contrabandistas para revender armas, munições e equipamentos roubados das linhas de frente no mercado negro.

06h14 – Defesa dos EUA: Reintegração dos mercenários Wagner no Exército Russo

Os mercenários do Grupo Wagner estacionados na Bielo-Rússia foram reintegrados ao exército russo. A vice-secretária de Defesa dos EUA, Sabrina Singh, disse isso em uma coletiva de imprensa. Singh continuou dizendo que os EUA não têm planos de redistribuir tropas na região.

03h40 – Ministro da Cultura renuncia e Zelensky o critica

O ministro da Cultura da Ucrânia renunciou devido ao que chamou de “mal-entendido” sobre a alocação de fundos públicos para projetos culturais em meio à guerra. “Entreguei minha carta de demissão ao primeiro-ministro devido a uma série de mal-entendidos sobre a importância da cultura em tempos de guerra”, disse Oleksandr Tkachenko em seu telegrama. A ministra sublinhou que “os fundos privados e o orçamento para a cultura na guerra não são menos importantes do que os atribuídos aos drones, porque a cultura é o escudo da nossa identidade e das nossas fronteiras”. É uma resposta ao presidente Volodymyr Zelensky que pediu sua demissão afirmando que o orçamento do estado não pode ser alocado para projetos culturais em detrimento da defesa. Em particular, Tkachenko pediu 12 milhões de euros para construir um museu do genocídio Holodomor, nomeado após a fome com que a Rússia deixou a Ucrânia faminta em 1922 e 1923. READ Dois mortos em Arkansas, desmoronamento de armazém da Amazon em Illinois e trabalhadores presos

03:28 – Henry Kissinger, diplomata veterano e sua “última missão” à China

(Escrito por Federico Rampini) Em cem anos, provavelmente Henry Kissinger Ele viveu esta visita a Pequim como a “última missão”, uma carreira emocionante que o tornou o diplomata mais famoso e confiável de seu tempo (mas também polêmico e muito contestado, por exemplo, por causa de suas responsabilidades na Guerra do Vietnã, os bombardeios do Camboja e do Laos e o golpe chileno contra Salvador Allende).

Para quem conhece o seu estado de saúde – excelente clareza intelectual, e mais grave no plano físico com problemas de marcha após cirurgia à anca – tendo experimentado 15 horas de voo Da costa leste dos Estados Unidos onde mora Até PequimÉ um sacrifício justificado apenas por uma emergência. Dr. Kissinger (um apelido que ele gosta, uma vez que se refere ao seu PhD em Harvard e início de sua carreira como acadêmico, cientista de Metternich) está convencido de que a humanidade enfrenta grandes perigos. Um éinteligência artificialque lhe deu um livro recente. A outra é a escalada de mal-entendidos entre as duas superpotências que pode levar a uma guerra mundial. A tarefa final para isso é reiniciar o diálogo entre Washington E Pequim. Poderia ser “Missão Impossível”? Certamente tentativas recentes do lado americano produziram resultados muito modestos.

03h28 – Ponto Militar – tabuleiro de xadrez do Mar Negro e homens de Wagner na fronteira da Polônia

(Escrito por Andrea Marinelli e Guido Olympio) Mar Negro e Bielorrússia: Estes são os dois trimestres vigiados entre a troca de mensagens duras. Isso é enquanto eles duraram Os ataques dos invasores na região de Odessa O exército de Zelensky começou a usar bombas de fragmentação nas trincheiras do exército.

O Kremlin ameaçou atacar navios mercantes que asseguram o comércio/transporte com a Ucrânia. Na verdade, ele os considera hostis e muitos deles já estão presos em aeroportos. Na quinta-feira, Kiev respondeu com um movimento semelhante em relação a “navios” destinados a destinos russos. Moscou ia dar seguimento a essas palavras – como dizem fontes americanas – lançando outro Minas para criar obstáculos à liberdade de navegação, uma das opções à disposição da Marinha. Vários cenários foram considerados. Além das bombas – montadas no fundo ou flutuantes – Moscou poderia comandar unidades de superfície. O especialista Hay Sutton aponta isso Os ucranianos podem escolher uma rota perto das costas romenas Desta forma, os navios inimigos estarão ao alcance dos cruzadores, que já estão envolvidos no naufrágio da nau capitânia Moskva. READ Corriere.it notificará cortes de funcionários por e-mail

03h24 – Oleksiy Danilov, chefe do Conselho de Segurança em Kiev: “A ONU e a Turquia estão protegendo as rotas do Mar Negro”

Lorenzo Cremonesi, nosso correspondente em Kiev) – «ShUm comboio de navios para Odessa com garantia militar das Nações Unidas e da Turquia contra a agressão russa ». ele propõe Oleksey Danilov, 60 anos, Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia. Na entrevista que concedeu ontem em seu escritório, ele gostou de comentar as notícias de ataques russos a portos e silos de grãos no Mar Negro.

Como você vê as explosões?

“Nada de novo. Desde o início da invasão, há mais de 500 dias, os soldados de Putin bombardeiam nossas infraestruturas e casas todos os dias, matando nossas crianças. O mundo está reagindo lentamente, mas as injustiças e violações dos direitos humanos continuam aqui. Você sabe por que eles atingiram Odessa e portos próximos? Putin quer alimentar a fome mundial para criar problemas globais que desestabilizam a Europa.”

03h23 – Demanda de 20 anos por Navalny acusado de “extremismo”. Ele ataca Putin de sua cela na prisão: “Sua guerra não tem sentido.”

O adversário já cumpre pena há mais de onze anos. Um veredicto é esperado no julgamento fechado em 4 de agosto. O oponente russo Alexei Navalny enfrenta outra sentença de prisão de vinte anos. Este é o pedido dos promotores, segundo os quais Navalny é culpado de seis crimes, incluindo “formação de organização terrorista”. Sua advogada, Olga Mikhailova, disse que o veredicto é esperado para 4 de agosto. impostoe a pena de prisão será cumprida “numa colónia criminosa de regime estrito”.

01h18 – Bombas de fragmentação, Casa Branca confirma: “Kiev está a usar bombas de fragmentação”

A Casa Branca confirmou que a Ucrânia começou a usar bombas de fragmentação enviadas pelos Estados Unidos, como esperado Washington Post E de Wall Street Journal. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse em uma coletiva de imprensa John Kirby Ele respondeu afirmativamente a uma pergunta sobre o assunto.

00:37 – Kiev, alerta aéreo em todas as regiões da Ucrânia