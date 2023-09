“Pianora Padana está entre as áreas mais poluídas da Europa”, relata o Guardian, abalando a Lombardia

Eles não podem sair de casa por causa do ar fedorento e irrespirável. Mesmo quando ficam presos em casa, correm o risco de adoecer, porque as próprias paredes ficam saturadas, a tal ponto que… Um fedor “insuportável e potencialmente prejudicial” proveniente de fazendas de suínos próximas As aves entram pelas narinas, prendem-se a nós e nunca mais saem. Há quase duas semanas, moradores crota dada, Uma cidade com 600 habitantes na região de Cremona, eles vivem em uma espécie de isolamento voluntário porque da vasta área de terras agrícolas adjacentes às suas casas vem um mau cheiro que teria causado muitas pessoas Vômito, dificuldade em respirar, tontura, olhos inchados e dor de cabeça.

O Vale do Pó está entre as áreas mais poluídas da Europa

Para quem aí vive, a convivência dentro dos limites da habitabilidade nem é novidade, segundo a classificação publicada este ano pela Agência Europeia do Ambiente (AEA). Isto coloca Cremona – mundialmente famosa pelos seus violinos e Stradivarius – em primeiro lugar Quarto e último lugar na Europa em termos de qualidade do ar. Enquanto no último relatório Ar ruim em Legambiente A cidade do violino não fica longe de Milão. Um raio de azul para quem vive em outras latitudes. Na medida em que O guarda relata Manchete: “É impossível viver assim: o Vale do Pó, na Itália, é duramente atingido.” Poluição atmosférica entre as piores da Europa. Ele cita o caso de Crota Dada, preso entre a poluição da indústria e dos automóveis e os resíduos dos animais de criação. Cristiano Magnani disse ao jornal britânico: “É impossível viver assim. Não se pode sair e não se pode fazer nada”. Até a sua casa não é mais segura porque o cheiro permeia todos os lugares Dura semanas. A cereja do bolo é que vivemos em uma área cercada por todas as coisas que causam poluição. Ao redor de Crota Dada existem muitas granjas de suínos e aves, daí as granjas de suínos e aves As fezes se transformam em fertilizante Antes de cobri-lo com uma espessa camada de terras agrícolas no chamado processo de “espalhamento de lodo”.

Mortes prematuras devido à poluição, as mais altas em Cremona

Mas Crota d’Adda é apenas a ponta do iceberg da situação ambiental do Vale do Pó, “longe da costa, com pouco vento e naturalmente exposta à poluição”, tornando-a uma das piores zonas da Europa. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, a má qualidade do ar em 2020 estará ligada a… 50.303 mortes prematuras na Itália. Embora a maior parte tenha acontecido em Milão, Cremona foi a província italiana com maior número de mortos – Entre 150 e 200 por 100.000 habitantes – devido ao material particulado fino, PM2,5. “Nenhum órgão do corpo está imune às PM2,5, por isso lidamos com todos os tipos de cancro, doenças respiratórias, problemas de fertilidade e até doenças cardiovasculares”, disse a representante do ISDE, Maria Grazia Petronio, ao The Guardian. Médicos do Meio Ambiente.

98% dos europeus respiram ar tóxico

Mas isto não é tudo. O jornal britânico piora a situação ao enfatizar como fazer isso “98% da população do antigo continente respira ar tóxico.” Ele descreveu a situação como: “Uma grave crise de saúde pública.” A análise, baseada em dados recolhidos através de metodologia sofisticada (imagens de satélite detalhadas e medições de mais de 1.400 estações de monitorização terrestre), revela um quadro duro: 98% das pessoas vivem em áreas com partículas finas extremamente prejudiciais. A poluição excede as diretrizes da OMS. Além disso, quase dois terços dos europeus vivem em zonas onde a qualidade do ar é superior ao dobro das directrizes da Organização Mundial de Saúde.

Causas da Poluição

Trânsito, indústria, aquecimento doméstico e agricultura Eles são as principais fontes de PM2,5. As comunidades pobres muitas vezes sentem o impacto de forma desproporcional. De acordo comde, A concentração destas partículas, que resultam principalmente da combustão de combustíveis fósseis, não deve exceder 5 microgramas por metro cúbico. Mas apenas 2% da população vive em áreas que cumprem estes critérios. Na maior parte do Vale do Pó, a situação é extremamente perigosa, com os níveis médios de partículas permanecendo cerca de quatro vezes o máximo permitido pela Organização Mundial de Saúde. Não são apenas os centros industriais de Turim e Milão que sofrem mais, mas também as zonas rurais onde se acumulam partículas finas, mesmo que sejam produzidas noutras cidades.

Maione: “A Lombardia investiu 19 bilhões”

Diante de um quadro no mínimo perturbador, LConselheiro Ambiental da Região da Lombardia, Giorgio Maioni Repita eu “Bom progresso nos últimos anos Na tentativa de reduzir a poluição”, frisou, sublinhando que a região está a fazer um “esforço enorme”, mas que é impossível atingir as metas de qualidade do ar da UE para 2030 devido à sua localização geográfica desfavorável. “Não somos contra as metas, estamos exigindo uma abordagem diferente, por exemplo, extensão de tempo. Até a União Europeia afirma que o objectivo é hoje tecnologicamente inatingível, mesmo com as melhores tecnologias existentes, sem parar a utilização de todos os automóveis, fechando empresas e todas as nossas actividades produtivas e eliminando a pecuária. Ao longo da última década, o nível de PM10 na Lombardia, uma região com uma população de mais de 10 milhões de habitantes, diminuiu gradualmente, e o número de dias em que o limite de 50 mg/m3 foi excedido também diminuiu graças a medidas como a restrições de tráfego, Sistemas de aquecimento mais ecológicosOu seja, incentivos financeiros para encorajar as pessoas a melhorar o isolamento doméstico, bem como aqueles que visam o sector agrícola. Mayone finalmente confirmou isso A Lombardia investiu 19 mil milhões de euros nestas medidas entre 2018 e 2022principalmente para melhorar as infraestruturas relacionadas com a mobilidade.