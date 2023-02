Previsão do tempo. Uma onda de gelo excepcional atinge entre o Canadá e o nordeste dos Estados Unidos. Picos abaixo de -40°C entre sexta e sábado «Tempo 3B

tempo de leitura

previsão do tempo. 3 a 4 de fevereiro: Um grande congelamento irrompe entre o Canadá e o nordeste dos Estados Unidos

Quebrando o primeiro congelamento na atenuação. A primeira grande geada do Canadá varreu o centro dos Estados Unidos e parte do sul dos Estados Unidos no início da semana, rompendo Mesmo Texas. Estados como Dakota do Norte e Minnesota experimentaram temperaturas muito frias na terça-feira, com picos de -32 °C. O clima acabou sendo muito mais severo nas terras geladas do Canadá, tanto que em estados como Quebec A pluma caiu para -45°C entre o final da semana passada e o início da semana. Em Iowa, na terça-feira, atingiu -26°C, -25°C em Illinois, -13°C no Texas em 800 metros. Foi a primeira erupção glacial que agora se mudou para a região dos Grandes Lagos, reduzindo sua intensidade, esperando por uma nova erupção mais massiva que acontecerá a partir de sexta-feira.

A nova e mais poderosa onda de gelo de sexta-feira. Isso terá como alvo, além do leste do Canadá, o nordeste dos Estados Unidos também. As últimas projeções do modelo também confirmam que, a uma altitude de cerca de 1.500 metros, as isotermas estão na faixa de -30/-35°C na costa norte dos Grandes Lagos, acima de -35°C no norte do estado de Nova York, Até -40°C no Maine, Vermont e New Hampshire, bem como, é claro, nos estados canadenses de Ontário, Quebec, New Brunswick e New Scotland. A título de curiosidade, destacamos que a temperatura de -40 ° C a 1500 metros atingirá a latitude dos Alpes, mesmo que a América do Norte seja climaticamente diferente da Europa e na mesma latitude o inverno seja definitivamente mais rigoroso.

temperaturas esperadas. Tudo se traduzirá em temperaturas caindo entre sexta e sábado para -15C em Nova York, -31C em Quebec, -30C em Ottawa e -31C em Montreal, mas com Picos de -45°C e além estão fora dos grandes centros urbanos. No extremo nordeste dos Estados Unidos, valores de até -30°C serão registrados na manhã deste sábado em Montpelier, capital de Vermont, e em Augusta, capital do Maine, e -28°C em Concord, capital de New Hampshire. Ao cruzar a fronteira com o Canadá, espera-se que caia para -30°C em Fredericton, em New Brunswick, e -26°C em Halifax, Nova Escócia.

temperaturas percebidas. A avalanche também será acompanhada por uma ventilação sustentada de noroeste com rajadas de até 60-70 km/h, o que apenas agravará a sensação de granizo com Senti temperaturas tão baixas quanto -44°C em Montreal, -39 ° C em Ottawa, -23 ° C em Nova York. Para completar o quadro, haverá verdadeiras nevascas nos Grandes Lagos.

Do domingo na fraqueza. No final da semana, a massa de ar gelado fluirá para o leste e gradualmente deixará o nordeste dos Estados Unidos e do Canadá, onde as temperaturas voltarão a subir, embora permaneçam estáveis. Em estados como Nova York e Pensilvânia, os valores diurnos retornarão acima de zero, Ele oscilará em torno de zero no extremo nordeste (Maine, Vermont e New Hampshire), Não mais do que zero no leste do Canadá.

