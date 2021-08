“Uma guerra justa, mas uma ocupação cheia de erros e ignorância” – Corriere.it

A partir de Viviana Mazza

O grande filósofo político nos limites das missões americanas. Com um aviso: “Temos uma obrigação moral para com aqueles que nos ajudaram.”

Nova york –Por muitos anos, defendi que a missão deveria ter se concentrado no contra-terrorismo, Não na guerra de contra-guerrilha ou na construção da naçãoO presidente Joe Biden disse, explicando a retirada do Afeganistão. Filósofo político Michael Walzer, Professor Emérito da Universidade de Princeton e autor deGuerras justas e injustasLaterza descreveu o Afeganistão como uma “guerra justa” em resposta aos ataques de 11 de setembro. Mas “uma guerra justa se seguiu De ocupação ignorante e ineficazDados de valsa serviço de entrega. «Bush foi ao Afeganistão já pensando no Iraque, a princípio não houve compromisso sério nem recursos significativos e não convidamos imediatamente a NATO para aderir, mas tentámos fazê-lo por conta própria, com o mínimo de soldados e dependendo dos senhores da guerra: uma intervenção grosseira. Quando estávamos prontos para investir recursos e ligamos para a OTAN, já havíamos fracassado. Formamos um governo corrupto que não refletia a cultura afegã e os soldados não estavam dispostos a morrer por isso ”.

Foi errado transformar a tarefa de combater o terrorismo em uma construção nacional?

"Eu não sou contra Construção da nação Se você intervir em um país. Há muito tempo estamos envolvidos no Afeganistão, competindo com a Rússia, que tentou construir sua versão de um Estado comunista ocidental em funcionamento. Opusemo-nos aos seus esforços e acabámos na mesma situação, sem saber como fazer, sem conhecer as tradições locais. Poderíamos ter tentado formar um governo federal, já que as divisões tribais parecem tão profundas: um governo central pode estar condenado desde o início. Cometemos muitos erros. "

A retirada está correta?

“A decisão de sair está correta, mas foi mal executada. Não entendo a equipe do Biden, achei que eram pessoas competentes, mas o planejamento da evacuação deveria começar assim que fosse tomada a decisão de sair: Temos uma moral dever para com as pessoas que cooperaram conosco, Mas desistimos de muitos deles. É horrível. Anos atrás eu editei um livro chamado Fora. Examinamos vários exemplos de saídas de guerra: o melhor deles foi a evacuação dos britânicos das colônias na América em 1783. Os britânicos trouxeram com eles 40.000 colaboradores em barcos de algumas centenas de pessoas: a maioria no Canadá, o mais rico da Inglaterra. Eles consideraram isso um dever moral. Demorou meses, mas eles conseguiram. ”

O isolacionismo prevaleceu na América?

“Depois da Segunda Guerra Mundial, tendemos a nos comprometer com o mundo e, depois de 70-80 anos, ainda temos tropas na Alemanha e na Coreia. Embora não estejamos ativamente envolvidos na luta, temos soldados em Kosovo. Eles provavelmente ficarão por longo. Não acho que 3.000- 5.000 em Cabul seria um problema ”

Qual é a lição?

Tentamos criar um estado democrático ocidental neste país distante e fracassamos. Na cabeça de alguns, é o que fizemos na Alemanha e no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Claro, a Alemanha sofreu uma ruptura da democracia por apenas 12-15 anos, mas no Japão estabelecemos uma democracia no estilo ocidental, mas depois de uma derrota completa não aconteceu no Afeganistão ”.

Foi impossível vencer?

Se mandássemos imediatamente 500.000 soldados e ocupássemos o país, poderia ter sido diferente. Rumsfeld acreditava em intervenções baratas, forças mínimas. Mas se você fizer isso, você deve levar isso a sério. Ou é melhor não. "

Os direitos das mulheres foram um motivo para intervir?

“Este nunca foi o motivo original. Foi uma guerra defensiva contra o regime de apoio à Al-Qaeda que nos atacou. Mas se você derrubar um governo, terá a responsabilidade pela reconstrução política. Eu era a favor da intervenção em Ruanda , se cair o governo que apoiou os massacres, teremos a responsabilidade de estabelecer o melhor sistema de direitos humanos possível. No Afeganistão, continuamos o que os russos começaram: educação para homens e mulheres, uma classe profissional. O Talibã terá que se adaptar para um país diferente daquele que governaram há vinte anos. “