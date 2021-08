“O exército? Uma farsa. Está tudo escrito”, enquanto os Estados Unidos se desintegram – Libero Quotidiano

‘O chamado exército afegão era uma farsa’: o economista e político Edward Luttwak, Convidado em David Parenzo e Concita De Gregorio A No ar No La7, ele comentou sobre a rápida captura do Afeganistão pelo Talibã. Segundo ele, o erro fundamental foi justamente a criação de um exército “afegão”. Portanto, não leva em conta um aspecto essencial daquele país: “Na área geográfica chamada Afeganistão, não há afegãos, já estive lá muitas vezes e não encontrei um afegão, Existem outros tipos de raças. Se tivessem feito um regimento com todas essas etnias, teriam obtido um belo exército, como na Índia. ”



Vídeos neste tópico

Ao ouvir essas falas, Di Gregorio quis deixar uma nota: “Mas Se tudo está realmente escrito, sob os olhos de todos Mas a guerra durou 20 anos e matou 170.000 pessoas, então você está certo Angela Merkel Quando ele diz que está tudo errado e devemos nos desculpar. ”

Em seguida, Luttwak, que também é assessor estratégico do governo dos Estados Unidos da América, quis deixar claro que, segundo ele, não houve tipo de conspiração. Mas então ele acrescentou: “Qualquer funcionário dos EUA que visitou o Afeganistão conhece bem a região Ele foi excluído das decisõesPorque havia um consenso progressivo impulsionado pela ideia de libertar as mulheres e os homens do Afeganistão. ”