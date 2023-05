Você sempre descascou bananas mal mas não sabia: quando descobrir como fazê-lo, ficará surpreso

Descascar uma banana corretamente é um hábito que poucas pessoas conhecem. Este truque irá surpreendê-lo e você não poderá mais ficar sem ele.

Conheça a história da frutaespecialmente se ele está frequentemente à mesa, Permite-lhe descobrir todas as suas propriedades, mas também perceber como tomá-lo – ou neste caso esfoliar – no caminho certo.

As raízes das bananas remontam a tempos muito antigos. Originalmente do Sudeste Asiático, particularmente deIndonésia e Filipinas Baseado em MalásiaTem sido cultivada há milhares de anos Eles tiveram um papel muito importante nas culturas da população local.

Sua exportação deve-se a Cristóvão Colombo, que introduziu as primeiras bananas nas Américas. Era 1502. Agora, Depois de muitos anos, tornou-se uma das frutas mais queridas de várias culturas, povos e países.

Muito provavelmente, o que muitas pessoas têm em comum – além de gostar delas – é Isso por não saber descascá-los direito. isto é muito importante, Também porque estar ciente disso o deixará sem palavras e fará com que você mude de hábito.

Casca de banana

É a parte externa e protetora da fruta. Consiste em finas camadas de celulose, que é relativamente forte Mas pode ser facilmente aberto com uma leve pressão dos dedos.

Na maioria dos casos, este último É descartado e não usado. Além disso, por ser indigerível e fibroso, é considerado impróprio para consumo direto. Mas, descascados ou não descascados, Saber como removê-lo corretamente é essencial. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Como descascá-los corretamente

Antes de saber como descascar corretamente a fruta É necessário distinguir entre bananas maduras e verdes. Para ter certeza de remover a casca da maneira certa, na verdade, É aconselhável escolher uma cor amarela ou com manchas marrons. aqueles que o fornecem Cor esverdeada ainda não está pronto para comer.

Neste ponto, você pode continuar Conhecer o procedimento correto para poder descascá-los. Se você está tão acostumado a descascá-lo do caule – essa é a parte realmente difícil – seus hábitos podem mudar. Na verdade, a banana deve ser descascada do lado oposto, a outra ponta. Basta pressionar suavemente com os dedos na ponta e retirá-la nunca pareceu tão fácil.. Este truque simples permitirá que você economize algum tempo e não tenha dificuldade em seguir com a remoção do peeling.