Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje | Lula a Putin: “Estamos prontos para mediar com a Índia e a China.” Bombas estão caindo constantemente

• Pró-Rússia: «Kiev ataca Mariupol com mísseis britânicos de longo alcance».

• Cardeal Filoni: «único interlocutor de Zuppi com Zelensky-Putin»

• O enviado chinês dá conselhos de Xi sobre a crise ucraniana a Putin.

• Biden: «Armas nucleares russas na Bielorrússia? Muito mal”.

07:26 – Comandante do Exército Ucraniano: “Estamos prontos para um contra-ataque”

Comandante das Forças Armadas da Ucrânia Valery Zaluzhny (Que há três dias a Rússia erroneamente disse que foi gravemente ferido por um bombardeio) foi publicado Um vídeo no Telegram indica o início do contra-ataque: A filmagem mostra soldados ucranianos se preparando para a batalha, recitando uma oração. “É hora de retomar o que temos”, disse Zaluzhny.

Enquanto isso, o secretário do Conselho de Segurança Nacional Oleksey DanilovDeus disse que faz parte do governo de guerra BBC que a Ucrânia está pronta para lançar um contra-ataque e enfatizou que o governo ucraniano “não tem o direito de estar errado” sobre a decisão porque é “uma oportunidade histórica que não pode ser desperdiçada”.

07:15 – Cardeal Filoni: “Um enviado como Saddam.”

(por Gian Guido Vicky) O Papa Cardeal Filoni escolheu o Cardeal Zubi como “enviado” para sua missão de paz na Ucrânia. Em 2003 fui embaixador no Iraque e Wojtyla Etchegaray foi enviado a Bagdá. Você vê alguma semelhança?

“A analogia está justamente na nomeação de um enviado extraordinário. É um trabalho de grande preocupação para os beligerantes. Isso significa que o papa não apenas usa as ferramentas habituais, mas mais do que isso, é um sinal importante para as partes.

07:04 – Ucrânia, testes de negociação: o objetivo da situação

(por Alessandro Trosino) Estamos esperando por isso há meses, mas ainda não começou. lá Negociando um compromisso na Ucrânia É a única alternativa à vitória militar para ambos os lados do conflito. Muitos países e autoridades tentaram por algum tempo, mas sem sucesso. E nem sempre foram iniciativas honestas. Desta vez para entrar em campo três jogadores importantes, embora muito diferentes: Chinao Brasil e a pai. Ainda estamos no início: não se esperava muito, mas ainda é o primeiro passo. READ «Ha usato il suo seme per la fecondazione assistita» China

Lee HuiO Representante Especial Chinês para Assuntos da Eurásia, que está em visita a Moscou, manteve ontem conversas de 90 minutos com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. Finalmente, o habitual comunicado de imprensa saiu. Mas segundo rumores que Wall Street Journal, Li Hui entregou à Europa o verdadeiro resultado das negociações: a Rússia deveria ficar com a posse das partes da Ucrânia que agora ocupa, ou seja, as regiões anexadas. E o jornal americano explica que a proposta não foi aceita por Kiev ou seus aliados europeus. Vaticano

então lá A Missão de Paz do Vaticano. Ainda não há data, mas Moscou, novamente pela boca de Lavrov, já a considera “positiva”. O ministro das Relações Exteriores do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, dá as boas-vindas à presença de Moscou. Deve-se lembrar que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não demonstrou interesse na mediação do Papa, e Parolin explica que “Kiev não se inclinará para a mediação no sentido estrito da palavra”. Mas a missão vaticana não tem um objetivo imediato para a mediação, diz ele: “Destina-se a criar uma atmosfera, isto é, ajudar a avançar para uma solução pacífica”. Brasil

O presidente russo, Vladimir Putin, renovou a prontidão de Moscou para o diálogo sobre a Ucrânia durante uma entrevista por telefone Com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Kremlin, a via diplomática “ainda está bloqueada por Kiev e seus patronos ocidentais”, mas Lula, por sua vez, disse estar pronto para conduzir o diálogo. Enquanto isso, a guerra

Escaramuças, posições táticas, declarações preliminares. Mas melhor do que o barulho da arma que não dá sinais de parar. O Dnipro está sob ataque há uma semana. Uma clínica de tuberculose foi atingida: dois mortos e 30 feridos, incluindo duas crianças. Três médicos estão desaparecidos. (Esta análise foi publicada no PrimaOra, boletim do Corriere. Para o receber, basta subscrever o Il Punto: pode fazê-lo aqui) READ Netanyahu, primeiro-ministro israelense do Oriente Médio: "A operação em Gaza levará tempo"

05:08 – Kiev é membro do conselho de administração da OMS, apesar da oposição de Moscou

A Ucrânia ingressou no Comitê Executivo da Organização Mundial da Saúde, apesar das tentativas da Rússia de impedi-lo. Entre os 10 novos “ingressantes” no mandato de três anos também está a Coreia do Norte. Moscou tentou bloquear Kiev forçando uma votação, a primeira desde 1977, em vez do gesto usual, mas foi derrotada por 123 votos a 13. Durante a Assembleia Geral, os estados membros da OMS apoiaram uma resolução condenando as guerras na Ucrânia e na Rússia. Ataques aos serviços de saúde do país. Ele comentou que foi “uma derrota retumbante para a Rússia, que falhou em suas tentativas imprudentes de minar a autoridade dos comitês regionais da OMS e interromper o trabalho da Assembleia Mundial da Saúde e seu Comitê Executivo”. Embaixadora da Ucrânia nas Nações Unidas em Genebra, Yevgenia Filippenko. Por sua vez, a delegação russa disse que “lamenta profundamente que a Assembleia tenha votado em um país que simplesmente politizará ainda mais o trabalho do Comitê Executivo”, observando que é contra “politizar o trabalho da Organização Mundial da Saúde”.

02:39 – Os russos bombardearam sete comunidades na região de Sumy

“As forças russas bombardearam sete comunidades em Sumy Oblast, na Ucrânia”, acrescentou. As autoridades locais relataram isso, explicando que os russos visaram as comunidades de Seredyna-Buda, Novoslobidske, Velyka Pysarivka, Shalyhyne, Yunakivka, Myropillia e Bilopillia. Autoridades registraram 58 ataques de morteiro e artilharia contra os assentamentos, de acordo com o jornal Kiev Independent. O bombardeio russo destruiu a comunidade de Velyka Pysarivka “Casa de Crianças e Jovens Criativos”, uma escola secundária local e prédio da administração. Na comunidade de Bilobelia, uma linha de energia foi danificada.

02h36 – Biden, armas nucleares de Moscou na Bielo-Rússia? Muito mal

Joe Biden critica Moscou por plantar armas nucleares na Bielo-Rússia. De fato, o presidente dos EUA respondeu aos repórteres que lhe perguntaram sobre sua reação: “Muito negativa”. READ Excelente cozimento em 5 minutos usando um método popularizado graças a este ingrediente bem conhecido

02:30 – 007 Kiev, os russos se preparam para uma provocação em Zaporozhye

A Rússia “está se preparando para uma provocação em larga escala na usina nuclear de Zaporizhia, simulando um acidente”. Isso foi relatado pela inteligência militar ucraniana, relata Ukrinform. Para tanto, será realizado um ataque direto ao território da instalação nuclear. Em seguida, um vazamento de emergência de material radioativo será declarado. A Ucrânia, como sempre, assumirá a responsabilidade pelo incidente”, disse Gore, afirmando que o objetivo dos russos é lançar uma “investigação detalhada durante a qual cessarão todas as hostilidades”, a fim de ganhar tempo para “reagrupar”. serviços de inteligência, para ocultar suas ações tanto quanto possível, os ocupantes interromperam a rotação do pessoal da Missão de Observação Permanente da Agência Internacional de Energia Atômica. O objetivo desta ação é levar a comunidade internacional a realizar uma investigação detalhada durante a qual todos as hostilidades cessarão. Assim, os subornadores esperam obter a tão esperada pausa, que funcionará na reorganização do esquadrão de ocupação e impedirá o contra-ataque ucraniano ”, afirma a Direção Principal de Inteligência e o Ministério da Defesa da Ucrânia.

20h30 – Lula a Putin: ‘Estamos prontos para mediar com Índia e China’