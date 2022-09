Ucrânia, assessores de 18 regiões russas exigem renúncia de Putin devido a derrotas no Leste: “Eles o investigaram por alta traição”

Derrotas e perdas de território, mesmo estratégicos, no OrienteUcrânia Não fique impune um Ele voa. Mas se os comandantes das forças engajadas na frente pagarem prontamente, repercussões políticas Parece que alguns fatos confirmados sobre a figura também estão começando a rachar Presidente russo Vladimir Putin. É assim que, enquanto Kyiv Ele continua a espalhar notícias sobre as regiões do país nas mãos dos russos que foram recapturados pelo exército Volodymyr Zelenskye membros dos conselhos municipais 18 distritos de Moscou e São Petersburgo Perguntou A renúncia do presidente russo Alegando que suas ações “prejudicam o futuro da Rússia e de seus cidadãos”, disse Novaya Gazeta Europa Citado na conta do Twitter de um dos membros do conselho. As situações duras, e mesmo arriscadas, que se seguem àquelas que levam um nome que não é marginal no cenário político e militar russo, a cena do líder checheno, Ramzan Kadyrov, que no domingo chamou a estratégia de Moscou de “errada” no contexto ucraniano, acrescentando que, se as coisas não tivessem mudado, ele teria ido pessoalmente ao Ministério da Defesa. Enquanto isso, o último exército de alto escalão a pular é o time Roman Berdnikovo comandante do Distrito Militar Ocidental que também liderou a intervenção da União na Síriafoi afastado da posição assumida apenas no final de agosto justamente por causa das derrotas obtidas no campo de batalha.

Conselheiros rebeldes – Na semana passada, sete membros do conselho distrital “Smolninskoye” de São Petersburgo pediram a deputados da Duma Nacional Putin investigado por ‘alta traição’ invadir a Ucrânia e acusado disso ‘insultar o exército’. A nova lei de “mordaça” prescreve uma sentença de prisão de até 15 anos por publicar informações sobre os militares que as autoridades devem considerar “falsas”, efetivamente proibindo críticas à guerra na Ucrânia. No entanto, as acusações contra membros da Câmara Municipal de Petersburgo são de natureza administrativa, não criminal.

Kadyrov avança no ataque Após críticas à estratégia militar de Moscou, o líder checheno e grande apoiador de Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, mais uma vez deu sua voz, declarando que O retorno de suas unidades de elite No campo de batalha ucraniano, liderado por Adam Delimkhanov“Eles retornaram à Zona de Operações Militares Especiais da Ucrânia após um período de descanso”, escreveu ele em seu canal Telegram. O porta-voz da Defesa da Rússia, Igor Konashenkovassegura que a ofensiva de Moscou não para: “As forças aéreas e espaciais russas continuam realizando ataques precisos contra unidades e reservas das Forças Armadas ucranianas” nas áreas onde avançaram na região de Kharkiv.

Os novos expurgos e o romance de Moscou – De acordo com informações de KyivO Rússia Ele demitiu o tenente-general de seu cargo Roman Berdnikovo comandante do Distrito Militar Ocidental que também liderou a intervenção da União na Síria. Mas os resultados negativos no campo de batalha não limitam a agressividade das declarações de Moscou: Dmitry MedvedevO Vice-Presidente do Conselho de Segurança, aliás, declarou que “Zelensky disse que não falaria com quem emite ultimatos. Estes “alertas” são apenas um pequeno aquecimento para as condições que serão criadas no futuro, nomeadamente Rendição completa ao regime de Kyiv nos termos da Rússia.” As mesmas palavras usadas pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que repete: a Rússia continuará sua operação militar especial na Ucrânia “até que todos os seus objetivos sejam alcançados”. Não demorou muito para que o presidente ucraniano respondesse, e mesmo isso não parece estar voltado para possíveis conversas: “As sanções não podem ser levantadas. Não podemos discutir nada com a Rússia até você sair. É possível que depois da guerra falemos sobre o levantamento de algumas sanções, reparações e pagamentos de sua parte e diplomacia. Podemos envolver os líderes de qualquer país e qualquer instituição internacional nessas negociações, mas somente depois que a Rússia deixar todas as nossas terras”. Presidente russo Vladimir Putin Ele disse que Moscou estava “enfrentando pressões externas com confiança”, acrescentando “a agressão financeira e tecnológica de alguns países”. As táticas econômicas da blitzkrieg, a ofensiva com a qual eles estavam contando, não funcionaram, e isso já está claro para todos e para eles. ” Peskov disse que o chefe do Kremlin estava ciente da situação das tropas russas no campo de batalha. .

Desenvolvimentos de campo – Entre as cidades tiradas de Kyiv há também ísio. prefeito Valery Marchenko Al. disse correio Que o centro está cercado por tropas ucranianas: “A luta ainda está dentro, pequenos bolsões de resistência russa. Estamos felizes por poder voltar para casa novamente, mas ao mesmo tempo estamos tristes, porque sabemos o preço que foi pago . preparações Eles são o maior problema. Duvido que consigamos restaurar o sistema de aquecimento antes da chegada do inverno. Meu trabalho agora é reparar a infraestrutura e lidar com a situação humanitária”.

De acordo com relatos do Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia em um post no Facebook, nas últimas 24 horas, Kyiv recuperou mais de 20 assentamentos em áreas Carcóvia E a DonetskEle continuou que as forças russas “lançou 18 ataques de mísseis e 39 ataques aéreos contra alvos militares e civis em toda a Ucrânia e realizou outro” ato terrorista “, lançando um ataque de mísseis na Usina Termelétrica Kharkiv “, uma crítica à infraestrutura da cidade. Quedas parciais de energia em várias partes do país. conquistas ucranianas também na área KhersonOnde foram filmados? 500 quilômetros quadrados O exército disse. E as forças ucranianas mais uma vez se empurraram, pelo menos com suas armas, até além das fronteiras com a Rússia: segundo o governador Belgorodcitado impostoPelo menos provocativamente, Kyiv bombardeou a região fronteiriça russa 1 morto e 4 feridos.

Enquanto o exército ucraniano libera as terras reocupadas, chega a notícia de que uma nova área foi descoberta “sala de tortura” na cidade fritar, na região oriental de Kharkiv. Denuncie no Facebook Mariana Bezogla, deputado do Servo do Partido Popular ao qual pertence o presidente Volodymyr Zelensky, que também postou algumas fotos da sala. “Balaklia. Sala de execução. Adega. Instruções sobre “nazismo ucraniano” estavam coladas nas paredes, perto de uma cadeira com martelo, fita adesiva e luvas usadas. Em outra sala há vestígios de sangue “, escreveu o parlamentar.

o Bombardeio Enquanto isso continue: Pelo menos quatro civis foram mortos como resultado nas regiões de Kharkiv e Donetsk, no leste da Ucrânia. Outro foi morto e outros dois ficaram feridos na cidade de Kharkiv. escrito pelo prefeito Ihor Terekov, no Telegram observando que “um prédio residencial no distrito de Novovarsky” foi atingido. Por sua parte, o chefe da Administração Militar Regional de Donetsk disse: Pavlo Kirilenkoescreveu que “Em 11 de setembro, os russos mataram três civis na região de Donetsk, um Felícia NovosilkaE a Romanivka E a Bakhmut. Outras oito pessoas ficaram feridas.” Várias explosões também foram ouvidas na noite passada em Zaporizhia, cidade próxima da central nuclear do mesmo nome em que a Chancelaria Europeia, a última da qual é francesa, tenta, em conjunto com organizações internacionais, chegar a um compromisso entre as partes num cessar-fogo local que limite os riscos de um acidente nuclear. Mas quando você desarma de fábrica vemNateMoscou, com Peskov repetindo: “A retirada das tropas russas da usina nuclear de Zaporizhzhya não está planejada”. A posição já foi manifestada após apelos Nações Unidas Nas últimas semanas, explicando que a presença das forças do Kremlin representa um “garantia de segurança”. De fato, o controle da usina coloca Moscou em condições de chantagear o oponente, como evidenciado pelo desligamento do último reator ativo, por exemplo, desligando a eletricidade que abastece as áreas circundantes.