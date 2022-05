Discurso de Putin hoje no Dia da Vitória na Rússia – Corriere.it

a partir de Marco Amarísio

Uma análise completa do discurso do presidente russo: a surpresa estava no conteúdo que faltava e no tom

MOSCOU – Uma anatomia de uma retórica de advertência como esperado, e um conto de advertência que leva a pouca esperança. Porque pela primeira vez, as palavras não ditas são mais importantes do que as realmente ditas. No O palco realizado na Praça Vermelha

Antes que o absurdo do exército se espalhe, Presidente russo Vladimir Putin Ele não mencionou a energia nuclear, não iniciou nenhuma escalada, nem transformou uma operação militar especial em uma guerra. Nada disso. Na verdade, pela primeira vez Ele percebeu a perda de vidas que a Rússia paga. A morte de nossos soldados e oficiais é uma dor que pesa sobre todos nós, disse ele, acrescentando que o Estado fará o possível para ajudar as famílias e dará apoio especial aos filhos das vítimas e nossos companheiros feridos.

lá Surpresa Estava nos conteúdos que faltavam e no tom do discurso. Apesar da pompa da medida militar, Putin não recorreu à ênfase da vitória, ou mesmo à retórica nacionalista. Ele começou comparando os veteranos de 1941-1945 que estavam sentados atrás dele e os soldados que lutavam nele. Donbass. A milícia Donbass e o exército russo estão lutando por suas terras que os heróis da Grande Guerra Patriótica defenderam até a morte. Mas ele logo abandonou essa comparação. Passar um resumo das razões que o levaram a invadir a Ucrânia, país que ele nunca mencionou em seu sermão, como se existissem apenas suas razões e não o país que as contém. Apesar de todas as diferenças nas relações internacionais, a Rússia sempre lutou para criar um sistema de segurança justo e igualitário, um sistema vitalmente necessário para toda a comunidade mundial. Em dezembro passado, propusemos um acordo sobre garantias de segurança. A Rússia instou o Ocidente a ter um diálogo honesto, a buscar soluções e compromissos razoáveis ​​e a levar em conta os interesses comuns. Tudo em vão. Os países da OTAN não queriam nos ouvir e isso significa que eles tinham planos completamente diferentes. Estávamos nos preparando para outra agressão no Donbass, a invasão de nossas terras históricas, incluindo a Crimeia. Enquanto isso, ele anunciou em Kiev que é possível obter uma arma nuclear. Como havia uma ameaça direta às nossas fronteiras, a Rússia interrompeu preventivamente a agressão. Foi a única decisão certa a ser tomada no momento certo. Já ouviu, já viu. READ Protestos contra o mural de Ratko Mladic em Belgrado

Se realmente queremos encontrar algo novo, emAtaque frontal aos Estados UnidosA Rússia agora voltou ao papel do Grande Satã, como era nos tempos da Guerra Fria. Nunca antes ouvira um ataque tão direto e direto à Praça Vermelha, como se Washington fosse o receptáculo de todo o mal. Os Estados Unidos da América, especialmente após a dissolução da União Soviética, cuidou apenas da sua própria exclusividade, humilhando assim não só o mundo inteiro, mas também seus estados dependentes, que são obrigados a fingir não perceber nada e engolir tudo isso. obedientemente. Mas somos um país diferente. A Rússia tem outro personagem. Jamais abriremos mão do patriotismo, da fé, dos valores tradicionais, dos costumes ancestrais e do respeito a todos os povos e culturas. Enquanto no Ocidente, aparentemente, eles decidiram abolir esses valores do milênio. O declínio moral tornou-se a base para a falsificação satírica da história da Segunda Guerra Mundial, o medo da Rússia, a glorificação dos traidores, chegando a anular a coragem daqueles que venceram em meio ao sofrimento.

A última sílaba é uma clara referência a Segundo Putin, os Estados Unidos dão pouca importância à Rússia para derrotar o Terceiro Reich. Ele acrescentou que os veteranos americanos foram impedidos de vir a Moscou hoje. Mas nós os honramos, como fazemos com outros aliados. O presidente russo pediu então um minuto de silêncio, não apenas em homenagem aos mortos na Segunda Guerra Mundial, mas também em homenagem aos mártires de Odessa que foram queimados vivos no Conselho Sindical em maio de 2014”, os moradores de Donbass e os participantes da operação militar especial. Putin concluiu a escalada lembrando como em outras ocasiões os inimigos da Rússia tentaram usar grupos de terroristas internacionais contra nós na tentativa de semear hostilidade étnica e religiosa para nos enfraquecer por dentro, sem absolutamente nenhum resultado. Mas no final Não houve declaração de guerraSem mobilização geral. Apenas um resumo das razões russas e a confirmação da veracidade das coisas que o Kremlin alega ter solicitado várias vezes à OTAN e aos Estados Unidos, sem nunca obtê-las. O porta-voz Dmitry Peskov disse que nem mesmo os aviões de guerra da formação Z, que foram fechados por condições climáticas adversas, não voaram. Até sua cabeça, afinal, voou a baixa altitude. Talvez a verdadeira notícia seja: o discurso de Putin tem um tom leve e semi-defensivo. Como se ele também quisesse superar isso. Mas esta é apenas nossa impressão e nossa esperança. READ O Ministro da Defesa disse que a Rússia retirará as suas forças que se mobilizaram perto da fronteira com a Ucrânia