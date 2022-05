A UE, von der Leyen e Macron pedem uma revisão dos tratados: “a unanimidade não faz mais sentido”. Mas 13 países já estão se posicionando contra isso

ver tratadosUnião Européiaincluindo o sistema de votaçãoconsenso. Esta é a linha adoptada pelo Presidente da Comissão Ursula von der Leyen E pelo presidente francês Emmanuel Macron Durante a celebração do Dia da Europa. hoje 9 de maio submetido 49 Sugestões Maxi Desenvolvido através da experiência da democracia direta que incluiu todos os União Europeia. Nas assembléias de acionistas surgiu um pedido para “Emenda ao Tratado“Agora com o forte apoio de ambos Von der Line Isso é do próprio Macron, na sequência veto a partir deHungria quem – qual Ele mais uma vez bloqueou a luz verde para o sexto pacote de Penalidades contra a Rússia. A ideia de revisão de tratados e O primeiro-ministro italiano também endossou a superação do consenso, Mário o Dragãomas um grupo de 13 países da União Europeia Já cadastrado para não papel (documento não oficial) e do lado: “Seria imprudente e prematuro.”

Na cerimônia de encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa, Macron disse que pretende iniciar uma discussão o mais rápido possível. Conselho Europeu de junho. “O desafio que você colocou para nós é sermos eficazisso significa Representar rapidamentede forma compacta, não deixando ninguém para trás e diante disso será necessário veja as regras. E eu diria que uma das maneiras de consertar é uma década gravidez rever os tratados. É uma proposta do Parlamento Europeu com a qual concordo, eu sou a favor‘, disse Macron, que ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. O presidente francês como antes Von der Line, Insistir na importância de mudar os mecanismos de tomada de decisão. “Diferentes opiniões de vanguarda sempre foram a força motriz por trás do crescimento da Europa, mas nos últimos anos acredito que a necessidade de decidido em 27 Você tem Mais devagar Este compromisso”, disse o presidente francês.Chefes de Estado e de Governo Eles nunca se uniram como zona do euro, o que é um erro. EU ‘europa multi-velocidade Ele já existe. Não devemos excluir ninguém, mas não devemos deixar que algumas pessoas impeçam tudo”.

Von der Line Pouco antes de seu endosso à proposta também foi recebido pelos próprios participantes da conferência: “Estarei sempre do lado daqueles que querem reformar a União Europeia para que funcione melhorEle declarou, indicando que queria trabalhar nessa direção “sem tabus e sem qualquer linha vermelha ideológica”. “Sempre insisti que voto unânime Em algumas áreas-chave da “política europeia” simplesmente Não faz mais sentido Se quisermos nos mover mais rápido.” L’consenso Prevê a aprovação de todos os estados membros da UE e é um dos Regras de votação Válido no Conselho Europeu. O Conselho deve votar por unanimidade ao tomar decisões que afetem uma série de setores estratégicosestipulados nos tratados. Estes incluem, por exemplo, a fiscalidade, a segurança social, a política externa e de segurança comum e a adesão de novos Estados-Membros. O Tratado de Lisboa de 2009 já aumentou o número de setores em que se espera votação Maioria elegível.

Em 3 de maio, em seu discurso para uma sala de aula meio vazia em Estrasburgo, o primeiro-ministro italiano Draghi já havia aberto uma revisão do tratado para lidar com uma emergência como a guerra na Ucrânia. As instituições europeias serviram bem os cidadãos europeus, mas são Insuficiente Pela realidade que está se desenrolando diante de nós hoje”, disse o primeiro-ministro. “Precisamos de uma federação pragmática”.. Draghi acrescentou que se isso “requer o início de um caminho que leve à revisão dos tratados, deve ser abraçado com coragem e confiança”. Mas o pedido do primeiro-ministro italiano foi, acima de tudo, um pedido para “substituir o princípio”. consensode onde surge uma lógica intergovernamental que consiste em veto cruzadoe avançar para as decisões tomadas por maioria qualificada.

“Claro que existe opiniões diferentes Entre os Estados-Membros, razão pela qual disse que se queremos avançar no sentido de conspiração Temos que definir a estrutura para o processo, e eu tenho que colocar essa estrutura em prática. Sobre isso teremos um Discussão Em junho”, enfatizou Macron durante a cerimônia de encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa. Na verdade, um grupo de treze países europeus – Bulgária, República Checa, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Lituânia, Letónia, Malta, Polónia, Roménia, Suécia e Eslovénia – Opõem-se à alteração dos tratados europeus. Iniciar um processo para alterar os tratados “removeria” energia política Tarefa de pesquisa importante Solução Para perguntas e “desafios” dos cidadãos Geopolítica urgente que a Europa deve enfrentar”, escrevem as capitais na Gazeta.

No documento conjunto, as 13 nações definem a Conferência sobre o Futuro da Europa como um “exercício democrático sem precedentes”, mas afirma que “a emenda de tratados nunca foi objeto conferência” e “O que importa é abordar as ideias e preocupações dos cidadãos”. explorado Para servir a interesses institucionais especiais”, escrevem as capitais, especificando que “cada instituição europeia” seguirá “as suas próprias instituições”. Gramática processuale as “Regras Acordadas da Conferência”. “Lembramos também que cada decisão será tomada no contexto da divisão de competências para as várias ‘instituições da UE’ estabelecidas pelo Tratado e no pleno respeito de princípios fundamentais como dependência E proporcionalidade‘, ainda estamos lendo no jornal informal. Embora não estejamos descartando nenhuma opção neste momento, não apoiamos tentativas irresponsável E Bebê nasceu prematuro Iniciar o processo de alteração dos tratados, “destacando os estados sob os quais” a gestão crise Pela União Europeia nos últimos anos – incluindo a agressão do COVID e da Rússia contra a Ucrânia – como mostrado claramente O que a UE pode alcançar no atual quadro do tratado. A União Europeia agiu rapidamente e agiu soluções conjuntas E eficaz. Já temos a Europa funcionando. Não precisamos nos apressar Reformas institucionais Por resultados”, conclui o documento.