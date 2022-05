Donbass são baratos, eles já estão derrotados – Il Tempo

Lucio Carracciolo não usa as palavras suaves de Vladimir Putin. O editor da revista geopolítica Limes foi convidado no episódio de 8 de maio de Mezz’ora in Più, o talk show de domingo Rai3 apresentado por Lucia Annunziata, e fala sobre os avanços atuais da Rússia na Ucrânia: “Putin não pode ir muito mais longe antes de onde ele vem de lá, não tem forças para isso, gastou uma parte significativa de seu potencial bélico para tomar o Donbass, o que francamente não é um objetivo invejável, pelo contrário… Se olharmos mais longe, não sabe como a Rússia pode ajudar a reconstruir a região Agora semi-destruída e até quase despovoada, já foi um mau começo. Ele teria que tentar encarar a derrota como uma vitória.”

“Se agora você quiser levar o carro para Moscou para chegar à Crimeia, esperando que nada aconteça com você ao longo da estrada. Odessa já era muito diferente, e pode ser de importância simbólica, é uma cidade muito conhecida, e isso significaria o fechamento da Ucrânia ao mar. Ele ainda pode fazê-lo. A guerra mundial em Mariupol – como Caracciolo enfatiza na conclusão – é uma coisa errada “.

