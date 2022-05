Ucrânia, G7: “Putin não deve vencer a guerra”. Jill Biden conhece a esposa de Zelensky – Mundo

Países do G7 prometem parar de importar petróleo russo: relatórios da Casa Branca após videochamada entre líderes A luz verde da UE ainda está sendo adiada Por um embargo de petróleo gradual de Moscou. Enquanto isso, a diplomacia está a caminho. Jill Biden Ele fez uma viagem surpresa ao oeste da Ucrânia para conhecer a primeira-dama Olena Zelenska Em uma escola em Uzhhorod, uma cidade de 100.000 pessoas a poucos quilômetros da fronteira com a Eslováquia. A esposa do presidente ucraniano agradeceu à primeira-dama dos EUA por sua visita, que ela descreveu como um “ato muito corajoso”. Primeiro-ministro canadense Justin Trudeau Está localizado em Irbin, nos arredores de Kiev.

G7: Putin não deve vencer a guerra

“Estamos unidos em nossa decisão de que o presidente Putin não deve vencer esta guerra contra a Ucrânia. Devemos isso à memória daqueles que lutaram pela liberdade na Segunda Guerra Mundial, continuar lutando por ela hoje, pelo povo da Ucrânia. Europa. e a comunidade global”: é a conclusão declaração de encerramento A videochamada entre os líderes do Grupo dos Sete, que prometeram aumentar os custos para Putin impondo novas sanções ou agravando as já existentes. As ações de Putin na Ucrânia são uma “desgraça” para a Rússia e seu povo. Isso veio na declaração do Grupo dos Sete principais países após uma videoconferência com o líder ucraniano Zelenski que reafirmou a “firme determinação” da Ucrânia de proteger sua soberania e integridade territorial. “O objetivo final da Ucrânia – como ele disse – é garantir a retirada completa das forças russas de todo o território da Ucrânia e garantir sua capacidade de se proteger no futuro”, disse ele.

Novas sanções dos EUA

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra três emissoras de TV e executivos russos no… Gazprombank Eles também impediram que os americanos prestassem serviços a empresas russas. Estas são as últimas medidas tomadas contra a invasão russa da Ucrânia. A Casa Branca informa. No total eles 27 pessoas foram punidas, incluindo oito executivos do Sberbank. As TVs que acabaram na lista negra dos EUA são o Channel One da Rússia, a TV-1 russa e a NTV, que estão direta ou indiretamente ligadas ao Kremlin. Sanções também foram impostas à Promtekhnologiya, uma fabricante de armas, junto com oito companhias de navegação. A Comissão Reguladora Nuclear também suspenderá as licenças para exportar materiais nucleares especiais para a Rússia.

Azov não desiste

“Render-se a nós é inaceitável”, diz Batalhão Azov De uma siderúrgica sitiada. distância evacuando civisWebconferência Azovstal: “Há muitos soldados feridos a serem evacuados, mas vamos lutar até o fim”, declarou o comandante do batalhão, Denis Radis Prokopenko. “As forças russas continuam a bombardear a área e estão tentando invadir a fábrica”, disse o capitão. Svyatoslav Kalina PalamarVice-comandante do batalhão Azov. Ele acrescentou que não pôde confirmar a evacuação de todos os civis do local, conforme relatado ontem. “Os inimigos querem destruir os ucranianos, e isso está muito claro para nós”, acrescenta. O vice-comandante acrescentou: “Nossos políticos estão agora tentando negociar com esses animais. Mas eles não se lembram do que fizeram? Não podemos falar com essas pessoas. Nosso objetivo é eliminar a ameaça”. Ele acrescenta: “Aqui estamos defendendo o mundo livre. Não estamos apenas defendendo a Ucrânia, mas também o mundo livre”.

