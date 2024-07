O furacão Beryl atinge o Caribe e agora atinge o México com ventos devastadores; Atualizações

O furacão Beryl é um monstro Cat 4 e está em alerta no Caribe



O furacão Beryl está a atingir as Caraíbas e agora atinge o México com ventos prejudiciais de mais de 200 quilómetros por hora e chuvas fortes.

O número de mortes dos poderosos Furacão de categoria 4 O número aumentou para pelo menos nove, mas espera-se que aumente à medida que as comunicações voltem a ficar online nas ilhas afetadas. Inundações E ventos mortais.

Mas como isso pôde acontecer? Papel Das Alterações Climáticas. Um fator que contribui para a formação do berilo nesta época do ano é Temperatura da superfície Do mar +1,5ºC Acima da média devido ao aquecimento global contínuo (valores de temperatura muito elevados há vários meses). Uma temperatura de +29 °C é normalmente registada em Setembro, após os quentes e longos meses de Verão, mas as alterações climáticas estão agora a distorcer esta dinâmica, com impactos cada vez mais devastadores em todo o mundo.