Israel – O Hamas está em guerra, notícias de hoje ao vivo

Irão: Urnas abertas para segundo turno entre reformistas e conservadores

Cerca de 61 milhões de iranianos foram hoje às urnas para votar na segunda volta das eleições presidenciais, que opõem o candidato reformista Masoud Pezeshkian ao ultraconservador Saeed Jalili, que terminou em segundo lugar na primeira volta. A votação começou às oito da manhã (6h30, hora italiana) em 58.638 assembleias de voto espalhadas por todo o vasto país, desde o Mar Cáspio, no norte, até ao Golfo, no sul. As eleições serão acompanhadas de perto no estrangeiro, onde o Irão, um peso pesado do Médio Oriente, está no centro de várias crises geopolíticas. Da guerra em Gaza à questão nuclearEstá em desacordo com os países ocidentais, especialmente com os Estados Unidos, o seu arquiinimigo. No país, estas eleições, que foram organizadas às pressas para substituir o presidente conservador de linha dura Ibrahim Raisi, que morreu num acidente de avião em 19 de Maio, decorrem num contexto de descontentamento popular com o estado da economia, que foi atingida por sanções. A taxa de participação na primeira volta há uma semana, equivalente a 39,92% dos 61 milhões de eleitores, foi a mais baixa dos 45 anos da República Islâmica, e muito longe dos cerca de 80% nas eleições presidenciais do final do século XX. . Os resultados estão programados para serem anunciados no final da manhã de amanhã.