Últimas notícias da Ucrânia. Depósito de munição em chamas em Belgorod, Rússia. Von der Leyen: Bloquear o gás é chantagem, mas estamos prontos

Villa (ESPI): O uso de gás russo na Itália caiu pela metade em abril de 2022 em comparação com abril de 2021

Matiro Vela, chefe do DataLab da Ispi, Postado em seu perfil no Twitter Dois gráficos sobre o uso de gás russo pela Itália e Polônia. Villa escreve: “Em abril, usamos menos de 50% do gás russo em comparação com o ano passado. O peso da Rússia no consumo italiano caiu de 42% para 21% hoje.”

E sobre a situação do gás na Polônia, para a qual a Rússia fechou suas torneiras, ele disse: “O anúncio: a Rússia anuncia que cortará o fluxo de gás da Polônia. A verdade: os fluxos de gás para a Polônia estão próximos de zero há sete meses.

Gráfico publicado por Matteo Villa no Twitter sobre o fornecimento italiano de gás russo