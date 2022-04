Ucrânia – Rússia, notícias de guerra de hoje

Parece que a diplomacia é impotente diante da O conflito na Ucrânia. Missão do secretário-geral da ONU Guterres em Moscou falhou, os tons mais severos são testemunhas O desafio entre Londres e Moscou Sobre as armas fornecidas pelo Ocidente a Kiev. Putin reitera que sem um acordo sobre a Crimeia e o Donbass, não pode haver paz. nesta situação Os ataques russos continuam Contra o sul e leste da Ucrânia e houve novas explosões na região separatista da Transnístria na Moldávia.

03.11 Canadá fornecerá a Kiev oito veículos blindados

O Canadá celebrou um contrato para a compra de oito veículos militares blindados Roshel. “Vamos fornecer aos nossos amigos ucranianos o mais rápido possível”, escreveu a ministra da Defesa canadense, Anita Anand, no Twitter.

02.52 Zelensky: “Mísseis em três usinas nucleares”

No aniversário do desastre de Chernobyl, a Rússia lançou três mísseis em três usinas nucleares: disse o presidente ucraniano Zelensky em uma mensagem de vídeo. “Esta catástrofe deve ser contada nas escolas russas, deve ser lembrada na Rússia todos os anos em 26 de abril, como em todo o mundo civil. Em vez disso, eles dispararam três mísseis contra a Ucrânia para voar diretamente sobre nossos blocos fabris. E três usinas de energia. Nuclear ao mesmo tempo: acima ZaporizhiaE Khmelnytsky e usinas nucleares no sul da Ucrânia. ”

26/02 Kiev: Os russos já lançaram 1.300 mísseis

Desde o início da guerra, a Rússia disparou 1.300 mísseis contra a Ucrânia. Isto foi afirmado pelo vice-ministro da Defesa da Ucrânia Anna Malyar, citando Ukrenform. “Segundo nossos dados, suas reservas já diminuíram mais da metade”, acrescentou, explicando que os mísseis em questão são todos os mísseis disparados pelas forças aéreas, marítimas e terrestres.

01h50 Zelensky: Ninguém está seguro após ameaças russas a usinas nucleares

“Ninguém no mundo se sente seguro”, disse Zelensky, depois que a Rússia ameaçou as instalações nucleares da Ucrânia. O líder ucraniano pediu “controle global” das instalações nucleares e da tecnologia nuclear da Rússia. “Acho que depois de tudo o que o exército russo fez na área de Chernobyl e na usina nuclear Zaporizhia“Ninguém no mundo se sente seguro sabendo quantas instalações nucleares, armas nucleares e tecnologias relacionadas o Estado russo possui”, disse Zelensky em seu discurso à nação esta noite. Se a Rússia esqueceu o que é Chernobyl, então é necessário. Controle global das instalações nucleares russas e tecnologia nuclear.

01.37 Transnístria, Zelensky: Rússia quer desestabilizar a região

A Rússia está tentando desestabilizar a região e “ameaçar a Moldávia” por meio de atividades militares na Transnístria. Isto foi afirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma coletiva de imprensa conjunta em Kiev com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi. “Isso mostra que se a Moldávia apoiar a Ucrânia, é isso que vai acontecer”, explicou. Questionado sobre as forças russas na Transnístria, Zelensky disse que as forças armadas ucranianas estão “prontas e não têm medo” de enfrentar uma nova frente de invasão militar.

A guerra na Ucrânia chega à Transnístria: uma história da capital, Tiraspol



00.58 EUA: retórica sobre armas nucleares é irresponsável

“Falar sobre armas nucleares, sobre escalada nuclear em particular é irresponsável, é o culminar da irresponsabilidade.” O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse em um comentário As palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergey Lavrov que o mundo não deve subestimar a ameaça de uma guerra nuclear. Para Price, foi uma tentativa de distrair do que ele descreveu como o fracasso da Rússia na Ucrânia. O porta-voz acrescentou que os Estados Unidos continuam a prestar muita atenção às “atividades da Rússia e ao que eles fazem e não fazem”.

00.22 Johnson: Putin tem “espaço político” para acabar com a guerra

Putin tem o “espaço político” para acabar com a invasão da Ucrânia, em parte graças à censura da mídia russa. Boris Johnson disse à TalkTv. “Dado o enorme apoio russo ao que ele está fazendo e a aparente indiferença da mídia russa ao que realmente está acontecendo na Ucrânia, a ironia é que Putin tem muito espaço político para recuar e se afastar”, disse o primeiro-ministro. . Britânico.

00.05 Ucrânia: Campeonato de Futebol é declarado encerrado e nenhum título será concedido

O título do campeonato ucraniano não será concedido nesta temporada. A Associação de Futebol de Kiev anunciou, a conclusão do torneio, e parou desde o início da invasão da Rússia. Mas o vencedor não será anunciado. O Shakhtar Donetsk liderou a classificação, liderado por Roberto de Zurbi, com dois pontos de vantagem sobre o Dínamo Kiev.

00.01 Na Alemanha, um centro de coordenação americano para o envio de armas para Kiev

O Departamento de Defesa dos EUA estabeleceu um centro de controle para coordenar campanhas expedicionárias com os Aliados e “simplificar a entrega” de assistência militar à Ucrânia em Stuttgart, na Alemanha, dentro da área de responsabilidade do Comando Europeu para os países. Um alto funcionário da defesa dos EUA a repórteres.