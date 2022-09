Ucrânia, Kyiv ainda progredindo, “tortura em aldeias libertadas” – o mundo

Câmara dos Horrores em Balkalia, os corpos de quatro civis com vestígios de tortura em Zalzinić, enterrados grosseiramente e encontrados apenas graças aos vizinhos, pelo menos mil vítimas de bombas e dificuldades em Izyum, onde 80% dos edifícios foram destruídos. À medida que as forças ucranianas recuperam o controle da região oriental de Kharkiv depois que as forças russas fugiram, os efeitos de meses de abuso e destruição são visíveis. Mariana Bezugla, deputada do Partido dos Servidores do Povo do presidente Volodymyr Zelensky, denunciou a descoberta da “câmara de tortura” em Balaklia, que chegou imediatamente após o exército.

Em suas fotos no Facebook, você pode ver um porão sombrio onde uma cadeira com um martelo, fita adesiva e luvas usadas foi abandonada. Em outra sala há “marcas de sangue”. O medo é que ela seja apenas a primeira de muitas novas boshas. Em Zaliznychne, outra aldeia “libertada” do território, a Promotoria de Kyiv anunciou a descoberta de três corpos enterrados nos jardins de suas casas e um quarto perto de uma usina de asfalto, todos com sinais de tortura, que agora serão submetidos à autópsia. .

Libertação da Ucrânia Chkalovsky City (região de Kharkiv)





O rastro de morte que o exército de Moscou continua deixando para trás mesmo após a retirada. Nas últimas horas, uma enxurrada de bombardeios atingiu várias regiões, do leste ao sul de Kherson, com pelo menos quatro outras vítimas civis no leste. Mas parece que o principal alvo do que os ucranianos consideram “vingança covarde” é a própria Kharkiv, que se tornou um símbolo da derrota russa. Após o ataque à maior usina termelétrica da cidade, que deixou dezenas de milhares de pessoas no escuro na noite de domingo, outros apagões continuaram ao longo do dia.

Enquanto isso, depois de avançar para alguns pontos de passagem de fronteira com a Rússia, as forças ucranianas continuaram seu contra-ataque no leste, anunciando a recuperação de mais de 20 assentamentos em 24 horas. Os russos também relataram um ataque em seu território em Belgorod que matou uma pessoa e feriu quatro.

À noite, a vice-ministra da Defesa Hanna Maliar disse, citando a vice-ministra da Defesa da Ucrânia Hanna Maliar, que desde o início dos contra-ataques em muitas regiões ucranianas, especialmente nas regiões orientais, as forças de Kyiv recuperaram quase 6.000 quilômetros quadrados de território do russos.

No sul, na região de Kherson, o Estado-Maior, entretanto, começou a confirmar os primeiros sucessos estratégicos, com quase 500 quilômetros quadrados de território novamente restaurados. As derrotas persuadiram Putin a expulsar o comandante do Distrito Militar Ocidental, Roman Berdnikov, que foi nomeado por apenas duas semanas. Moscou esclarece que não são esperadas novas unidades no momento. Os reforços foram confiados ao líder checheno irregular Ramzan Kadyrov, que anunciou o retorno das temidas unidades especiais de elite e ameaçou alertar sobre uma “surpresa” iminente das forças inimigas. Apesar das grandes derrotas no terreno, o Kremlin não recua e encerra qualquer hipótese negocial, alertando que a “operação militar especial” continuará “até que todos os objetivos sejam alcançados”.

O ex-presidente Dmitry Medvedev afirmou que a única possibilidade era “a rendição completa do regime de Kyiv sob as condições russas”. Por sua vez, Zelensky, tendo como pano de fundo o reflexo das fortunas no terreno, respondeu que as negociações só seriam possíveis após a “liberação completa das terras ucranianas ocupadas”. Mesmo em conexão com a crise na usina nuclear de Zaporizhzhia, onde novas explosões foram registradas, Moscou oficialmente não deixou espaço para um pedido de retirada de tropas que Emmanuel Macron apresentou a Vladimir Putin. Mas o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, expressou confiança nas consultas que começaram a criar uma zona segura. “Vi sinais de que ‘ambos os lados’ estão interessados ​​em chegar a um acordo”, disse ele, explicando que neste momento eles estão “cooperando conosco e fazendo perguntas, e muitas perguntas”.

As forças especiais chechenas do regimento Akhmat “ocupam todas as posições estratégicas na região de Zaporizhia”: o líder checheno Ramzan Kadyrov escreveu no Telegram, citando a mídia russa, que voltou a elogiar as habilidades de combate de seus milicianos que se lembram da batalha de Mariupol. Segundo a mídia russa, nesta região, onde está localizada a maior usina nuclear da Europa, está planejado um ataque em grande escala por Kyiv.