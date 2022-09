Confrontos na fronteira com o Azerbaijão, Armênia pede ajuda da Rússia. Mídia: Um acordo de cessar-fogo – vídeo

Azerbaijão E a Armênia Eles chegaram a um acordo de cessar-fogo a partir desta manhã. Isso foi relatado pela mídia do Azerbaijão, que foi relançada pela Agência Russa RIA NovostiEnquanto da Armênia ainda não há confirmações. À noite Conselho de Segurança A Armênia decidiu pedir ajuda a Rússia Devido ao agravamento da situação na fronteira com Azerbaijão. o Gabinete ArmênioCitado da Agência Russa imposto. “Decidimos apresentar um recurso formal para Federação Russa A fim de implementar as disposições do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua. Haverá também um apelo à Organização do Tratado de Segurança Coletiva (Otsc) e o Conselho de Segurança Nações Unidas Em relação à agressão em nossas terras soberanas”, anunciou o Gabinete Armênio.Desde esta noite, os dois países se acusam de confrontos fronteiriços, que teriam resultado em algumas baixas.

acusações mútuas

O Ministério da Defesa informou que o exército do Azerbaijão sofreu perdas dos homens por causa de Bombardeio de unidades Forças Armadas da Armênia. «Alguns locais, abrigos e redutos das Forças Armadas do Azerbaijão nas regiões Dashkasan, Lashin e Kalbajar Eles foram submetidos a fogo pesado das unidades do exército armênio com armas de vários calibres, incluindo morteiros. Como resultado, houve perdas de pessoal e danos à infraestrutura militar. Por sua vez, o Ministério da Defesa da Armênia afirma que as Forças Armadas do Azerbaijão estão avançando Bombardeio em três direçõesusando drones.

Vire na semana passada Armênia acusou o Azerbaijão Um de seus soldados foi morto em uma troca de tiros na fronteira. Enquanto em agosto Azerbaijão Ele alegou ter perdido um soldado e foi falado pelo exército Karabakh Dois mortos e dezenas de feridos Em alguns confrontos. Azerbaijão e Armênia travaram duas guerras ao longo dos anos noventa No 2020 – na área Nagorno-Karabakh, o enclave armênio do Azerbaijão. Os dois países têm Ocorreu Tratado de paz sob a liderança russa. Azerbaijão É um dos países que se comprometeu a fornecer mais gás para a Europa E a para a Itália.

Telefonema entre Putin e Yerevan

O serviço de imprensa do Conselho de Ministros anunciou que o Primeiro-Ministro arménio Nicole Pashinyan Teve uma conversa por telefone com o presidente russo Presidente russo Vladimir Putin. “O primeiro-ministro deu detalhes sobre as ações provocativas e agressivas das Forças Armadas do Azerbaijão na direção do território soberano da Armênia. Começa à meia-noite e é acompanhado por Bombardeio A partir de Artilharia E a Armas de fogo de grande calibre. O primeiro-ministro considerou as ações do lado do Azerbaijão inaceitáveis. Sublinhou a importância de uma resposta adequada por parte da comunidade internacional, “conforme declarado em comunicado. O Conselho de Ministros observa que as duas partes concordaram com isso. Mantenha a conectividade operacional.

