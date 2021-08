Porta-voz da UE: “Estamos trabalhando para fornecer aos afegãos uma estrada segura” – O mundo

Uma “abordagem comum” ao Afeganistão dentro da comunidade internacional é “crucial” para realizar a evacuação daqueles que querem deixar o país após o avanço do Talibã para Cabul e “prevenir uma crise humanitária mais séria”, bem como tentar influenciar o futuro do país. Eles enfatizaram isso em perfeita harmonia O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a chanceler alemã, Angela Merkel Em uma conversa ad hoc publicada por Downing Street esta manhã, descrevendo como, entre outras coisas, Johnson reiterou sua intenção – que ele anunciou ontem em uma conversa semelhante com o presidente francês Emmanuel Macron – de, entretanto, manter como presidente atual um vídeo clipe – da cúpula do G7 sobre o dossiê afegão. O primeiro-ministro e chanceler – diz Downing Street – “concorda que a cooperação internacional agora é crítica para lidar com a necessidade urgente de evacuar estrangeiros e outros do Afeganistão, e a necessidade de longo prazo para prevenir uma crise humanitária no país e na região” “Ambos os líderes – diz uma nota emitida em Londres – Determinados a usar sua influência bilateral e multilateral para encorajar os parceiros internacionais a adotarem uma abordagem comum para os desafios que enfrentamos”. Incluindo a definição de “padrões acordados sobre direitos humanos que qualquer futuro governo talibã no Afeganistão deve submeter à comunidade internacional”.

Um disse: “A prioridade é a evacuação dos afegãos que trabalharam com os países da UE, mas estamos trabalhando para uma abordagem abrangente aos ‘migrantes do Afeganistão’ que forneça um caminho seguro e legal e aborde os riscos da imigração ilegal.” Porta-voz oficial da Comissão da União Europeia. “Estes são itens que devem ser discutidos a nível político nos próximos dias”, acrescentou o porta-voz, observando que a Comissária para Assuntos Internos, Elva Johansson, se reunirá hoje com o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, para especificamente comece o confronto.

Os Estados Unidos “não estavam tentando reconstruir no Afeganistão: esta é uma declaração real, porque o objetivo dos Estados Unidos não era reconstruir de forma alguma”. Ele comentou sobre o discurso do presidente dos EUA Joe Biden ontem na frente da seleção nacional, Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying “Seja no Iraque, na Síria ou no Afeganistão, onde quer que os militares dos EUA vão, deixam agitação, divisões, caos, famílias desfeitas e destruição”, acrescentou ele na entrevista coletiva diária. “A força e o papel dos Estados Unidos são destruir, não construir.”

“Acreditamos que as mensagens enviadas pelo Taleban até agora a estrangeiros, missões diplomáticas e residentes são positivas. Esperamos que isso se reflita em suas ações”, afirmou. Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu.

O Taleban confirmou sua disposição de trabalhar com outras forças políticas afegãs, o que é um sinal positivo, de acordo com Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. “O fato de o Taleban agora declarar e demonstrar na prática sua disposição de respeitar a opinião dos outros, acredito, é um sinal positivo. Em particular, eles disseram que estão prontos para discutir um governo no qual não existam apenas eles, mas isso também inclui a participação de outros representantes afegãos. ”Relatórios da Interfax.