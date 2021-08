O jovem ativista de Cabul, eles são o Taleban de todos os tempos, mas estamos resistindo

AGI – “Eles são o mesmo Taleban de sempre, com as mesmas regras e natureza. Mas o perigo é que a situação seja pior do que no passado. Nós, mulheres, devemos permanecer firmes e continuar nossa resistência.”

Zahira, nome inventado por razões de segurança, tem 28 anos, é afegã e ativista de Ruwa Feminismo Atua há mais de 40 anos no país asiático. Ele agora está na primeira fila tentando conter o avanço do Taleban. Entrei em contato com a AGI por e-mail através da CISDA (Coordenação Italiana de Apoio às Mulheres Afegãs) Ele é o porta-voz da dor, esperanças e sonhos ainda intacto de mulheres.

As novas regras impostas pelo Talibã nas províncias

Ele explica que o Taleban “no momento aqui em Cabul não anunciou novas bases, mas sabemos que o farão”. Terrível e desumano E na verdade é implementado nas províncias. ”Ele disse a eles:“ Não é permitido sair sem um mahram (homem da família, editor). Escolas e universidades para meninos e meninas devem ser separadas; As professoras que estudaram em escolas para meninos não podem mais fazê-lo, e o mesmo se aplica a professores do sexo masculino em escolas para meninas; Mulheres e meninas devem usar lenços de cabeça e burcas; Se as meninas vão para a universidade, elas só podem estudar algumas matérias, como medicina e literatura; Na governadoria, anunciaram a seguir que as trabalhadoras não podem voltar aos empregos anteriores, seja no setor privado, nos bancos ou nos serviços públicos; Ele pode não ter permissão para viajando sozinho“

Desde a entrada na capital do Talibã “em 24 horas era assim imediatamente claro Que as mulheres se sentirão novamente compelidas a fazê-lo Diga adeus aos seus sonhos E eles nunca vão sair de casa. Sob pressão da comunidade internacional, tenta mostrar cara diferente Melhor ainda, finja que é um progresso, mas sabemos que é uma fantasia, e que vamos voltar ao tempo em que as mulheres eram proibidas de levantar a voz ou rir. “

Mesmo em anos de missão, o Talibã controlava parte do país

Zahira observa que, mesmo durante os vinte anos de missões de paz, as mulheres não eram verdadeiramente livres: “Ao longo da história, as mulheres afegãs sempre pagaram o preço mais alto, às vezes até com crimes de honra motivados por repulsão de um pai ou irmão. Depois da guerra, muitos deles ficaram sem comida e foram jogados nas ruas, muitas vezes vítimas de violência sexual. Existe um lugar pior Onde você nasceu em um país onde não tem permissão para ir à escola porque é uma garota, onde uma garota se casa com um homem de 50 anos ou leva um tiro se você precisar? Mas mesmo nesses vinte anos de paz, o Taleban continuou a operar sem ser perturbado em todas as partes do Afeganistão, especialmente nas províncias e territórios. nas aldeias. Havia lugares Totalmente sob seu controle Onde as mulheres estavam indefesas, e mesmo em Cabul, a situação nem sempre era fácil. Para conhecer a verdadeira condição das mulheres, não devemos nos limitar a olhar para as que estão no Parlamento ou trabalhar com organizações humanitárias, que são protegidas pelos Estados Unidos. Hoje nem eles nem suas famílias estão aqui ”. Ele lembrou:“ Farkhunda foi morto e queimado, a poucos passos do palácio do governo, e o pequeno Mahsa foi sequestrado e morto ”.

Continuamos lutando por um futuro brilhante

O jovem pregador de Rawah, a Liga Revolucionária baseada no Paquistão porque seria difícil operar livremente no Afeganistão, explica que mesmo nas cenas de fuga no aeroporto “pode-se ver que havia apenas homens, embora eles soubessem disso. Mulheres teria corrido riscos maiores para sobreviver. “. No entanto, Zahira é patrocinado por Esperanças: “Nossas mulheres Eles não são os mesmos Há 20 anos, eles aprenderam muito e encontrarão novas ferramentas para lidar com essa situação. Temos que trabalhar nas sombras, ficar perto um do outro. Acreditamos que as mulheres só podem alcançar a igualdade quando têm plena consciência de seus direitos. A única maneira de ter um futuro brilhante é lutar muito para continuar a resistência contra o Taleban, jihadistas e fundamentalistas religiosos. Este é apenas o caminho para a igualdade. ”