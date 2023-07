Cheesecake Frito: Não requer fermentação ou cozimento no forno e é excelente Perfeito no verão

Esta receita é perfeita para o verão porque não requer fermento ou cozimento. Estamos falando de cheesecake.

Com a chegada do verão, a cozinha abre-se a uma variedade de pratos frescos e desportivos, capazes de satisfazer o paladar e refrescar nos dias quentes. Entre os muitos pratos de verão típicos de diferentes culturas, um se destaca pela sua qualidade e variedade: o pão pita.

Um centro de sabor e tradição, este prato mediterrânico é apreciado em todo o mundo pela sua frescura e leveza. O pão pita é de facto um alimento tradicional que se encontra hoje em dia em muitas cozinhas da bacia mediterrânicacom variantes nacionais que vão da Espanha à Grécia, e de Türkiye ao Líbano.

O que torna um beta especial? Claro, o básico é a suavidade única, mas também são perfeitos para rechear com uma grande variedade de ingredientes, doces e salgados. Tradicionalmente recheados com vegetais grelhados, homus, falafel, salada e cobertos com iogurte ou tahine, as possibilidades de recheio são praticamente infinitas, deixando espaço para a criatividade do chef.

Para isso, até o queijo pode ser uma excelente solução. A variante sugerida nesta receita permite preparar pão pita macio e muito rápido. Perfeito para o verão e muito saboroso.

Um pouco de história

Além de suas propriedades práticas e versáteis, Pita também fascina as pessoas com sua história de mil anos. Nas antigas civilizações do MediterrâneoEste prato era frequentemente associado a rituais e cerimónias, como símbolo de prosperidade e abundância.

Hoje, continua a desempenhar um papel central nas celebrações e reuniões familiares, criando um ambiente alegre e festivo. Também por isso, cada vez mais pessoas começam a prepará-lo em casa para poder servi-lo à mesa.

receita

Para fazer este cheesecake frito e sem fermento, você encontrará – por quatro partes – 380 gramas de farinha 300 gramas de iogurte grego 3 colheres de sopa de azeite extra virgem 1 colher de chá de fermento instantâneo para pratos salgados – ou bicarbonato de sódio – O recheio é opcional, nessa receita foram usados ​​200 g de requeijão – mussarela.

Procedimento: Junte todos os ingredientes em uma tigela e misture primeiro com uma colher e depois com as mãos até que a mistura fique homogênea. Deixe a massa descansar por no mínimo 20 minutos e após o tempo necessário, divida-a em 4 pães iguais. Forme 4 discos finos e recheie com o queijo. Feche tudo e cozinhe em uma frigideira por 4-5 minutos de cada lado.