O que não disseram sobre Saviano, crime de negação do clima e DAZN: Então hoje…

– medo ligado Donnarumma: Encontrou na sua casa ladrões que o amarraram a ele e ao seu cúmplice e depois levaram bens no valor de 500 mil euros. Duas notas: 1) A aventura do goleiro em Paris pode não ter sido um grande sucesso sob muitos pontos de vista; 2) Mas o que tens em casa para 500 mil euros? Barras de ouro?

– Um monge enganou uma velha senhora e se autodenomina o único herdeiro de sua propriedade. Acho que ele precisa fazer um curso corretivo sobre votos de pobreza, castidade e obediência.

– Ele parece estar em festas certo Às vezes, eles se esforçam para nomear os itens que, mais cedo ou mais tarde, farão as formas do macarrão. Isso foi colocado por Mariano Latorre, candidato do Vox na Espanha, que disse: “A casado gay Não podemos chamar isso de casamento, porque amanhã poderemos chamar de união de uma pessoa com seu gato.

– Dúzia lançou a iniciativa “Dazn Gives You Famous Football Sale”, dedicada a todos os fãs que desejam replicar seus looks favoritos neste verão. Assim, quem quiser pode ir às barbearias selecionadas, com ou sem reserva, e solicitar gratuitamente cortes e colorações disponíveis entre os craques mais queridos de hoje e de antigamente. Já não sabem o que inventar.

– Como você sabe, esta coluna se opôs ao fechamento do programa Filippo Facci na Rai. Então estaríamos contra o pedido da liga e o FdI para perseguir Roberto Saviano de opinião. O que ninguém na Repubblica terá coragem de dizer, no entanto, é que claramente a empresa deveria aplicar o mesmo padrão: você insulta um ministro livre, provavelmente não deveria estar prestando um serviço público. Fora isso, alguém naquela empresa parece ser mais igual que os outros. não?

– não sei se Giambrunoum parceiro melanciaFaça “piadas de negação do clima”. eu suspeito. Pelo contrário: vou me limitar a dizer que o calor do verão não é uma boa notícia. Mas mesmo que ele endossasse a mais brutal das teses de negação do clima, você pode me explicar onde estaria a notícia? É isso: quem se importa com o que o parceiro de Meloni diz. Se minha esposa se tornar uma líder em não sei o quê e eles vierem ler esta minha coluna, ela corre o risco de ser presa.

– Por falar em prisão. Ângelo Bonelli, as pedras trazidas ao parlamento, por assim dizer, propuseram a instauração da negação do clima. Ele não é o primeiro. Até o professor fez o mesmo e sei que no fundo muitos gostariam de jogar fora aqueles que negam que hoje está mais quente do que antigamente e que o motivo está todo atrás das grades. E, examinando mais de perto, eles queriam fazer o mesmo com aqueles que não pretendiam ser vacinados. A maneira como as medidas de matança de liberdade estão agora sendo silenciosamente aplaudidas sem que ninguém abra a boca é muito perigosa. Estou começando a me preocupar. Prevejo que um dia dirão: “Quem não apoiar Greta será preso”.