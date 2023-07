Pesquisa dos EUA, Biden no final da linha: uma ruptura sem precedentes com Trump

Se os Estados Unidos votassem hoje na eleição presidencial, Donald Trump venceria o atual inquilino da Casa Branca, Joe Biden. É o que emergiu da pesquisa Harvard-Harris, segundo a qual o bilionário tem cinco pontos percentuais de vantagem sobre o presidente. Não somente. Segundo a pesquisa, entre os candidatos republicanos, destaca-se o financista extremista Vivek Ramaswamy, próximo ao governador da Flórida, Ron DeSantis.

Além disso, Trump também derrotará a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, se concorrer no caso de retirada de Biden ou problemas de saúde. O bilionário lidera com 45% dos votos, contra 40 de Biden, ainda que 70% dos entrevistados preferissem ver outro candidato na Casa Branca. Entre os eleitores republicanos, Trump lidera as primárias do partido com 52% dos votos, quarenta pontos a mais que DeSantis, cuja campanha baseada no modelo de um ex-presidente imitador parece não estar dando certo. Apenas dois pontos atrás, por dez por cento, Ramaswamy. Números que preocupam os Estados Unidos.