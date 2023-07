Os Estados Unidos retraem o disparo de mísseis de longo alcance em Kiev, mas o exército não tem problemas de abastecimento e continua a lançá-los – Corriere.it

A Casa Branca ainda não se decidiu Mísseis de longo alcance para a Ucrânia: a luz verde parecia próxima, mas de acordo com as notícias de Washington Posthouve É uma fase posterior. O que não descarta outro rumo no futuro se perceberem que é realmente indispensável na capital.

obstáculos

Kiev, ainda nos últimos dias, pediu o fornecimento de armas Capaz de atingir 300 km, qualquer ACTAMS que o HIMARS possa iniciar. Os americanos haviam insinuado a possibilidade do “sim”, uma forma de ajudar o exército a romper as fortes posições dos ocupantes. uma cláusula de um ‘não’ e, portanto, para um possível ‘sim’, No final das contas o oposto.