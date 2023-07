Eleições espanholas, o povo ganha. Mas sem maioria absoluta

Assine nossa newsletter para ficar por dentro das novidades do mundo Os resultados das eleições em Espanha confirmam a vitória do Partido Popular, liderado pelo conservador Alberto Núñez Figo, por uma margem estreita. Mas o Partido Socialista dos Trabalhadores do primeiro-ministro cessante, Pedro Sanchez, está resistindo, enquanto o partido de extrema-direita Vox registra uma derrota eleitoral. A combinação dessas três notícias torna particularmente difícil a formação de uma maioria de governo para qualquer coalizão. De fato, o potencial aliado da Fox está em declínio acentuado e o limite exigido de 176 assentos nunca será alcançado. Figo: Vencemos as eleições O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Viejo, comentou: “Estou muito orgulhoso, ganhamos a eleição.” “Um resultado que seria inimaginável há um ano”, acrescentou. Ele acrescentou: “Como o candidato mais votado do partido, acredito que é meu dever abrir o diálogo, liderar esse diálogo e tentar governar nosso país. Nosso dever é evitar um período de incerteza.” Ele concluiu dizendo: “Peço solenemente que ninguém seja tentado a impedir a Espanha novamente.” Números O Feijòo PP é o primeiro partido a conquistar 136 cadeiras e o Vox, de extrema direita, cai para 33, mesmo juntos não terão maioria absoluta. Psoe com 122, deixou Somar no quarto lugar com 31. No entanto, segundo alguns meios de comunicação espanhóis, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Figo, vai pedir a outras formações políticas que assegurem que se torne primeiro-ministro mesmo que não obtenha a maioria absoluta nas eleições gerais. Sanchez: Somos uma grande democracia Falando a uma multidão de simpatizantes reunidos em Madri do lado de fora da sede do Partido Socialista, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez disse: “Obrigado a todos os espanhóis que votaram, somos uma grande democracia”. “Tivemos mais de 4 anos de votos, mais de sete milhões de pessoas que votaram em nós: obrigado a todos”, disse ele. Ele disse que o bloco “golpista” representado pelo Partido Popular e pelo Vox “foi derrotado” nas eleições. READ Trancado 4 horas no avião no chão sem ar condicionado. Doença do passageiro e do comissário de bordo. Realizado inconsciente em macas Fox: Estamos prontos para nos opor ou voltar às urnas Os preocupados espanhóis hoje sabem que não os decepcionaremos, que resistiremos: estamos totalmente preparados para a oposição e voltamos às urnas “: disse o líder do Vox, Santiago Abascal, comentando na sede do partido em Madri os resultados das eleições gerais espanholas que não foram bem para o seu partido. Sobre comunismo, separatismo, golpismo e terrorismo.” votação antecipada Uma votação antecipada sobre o término natural da legislatura foi exigida pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez após as surras que os socialistas receberam nas administrações no final de maio. O que está em jogo não é apenas o próximo chefe de governo em Madri, mas talvez também o equilíbrio futuro da Europa, já que essas eleições, juntamente com as da Polônia, são as últimas antes de todo o sindicato ir às urnas no ano que vem. A taxa de participação final foi de 68,23%. O número é dois pontos superior ao registrado nas apólices anteriores em 2019.

Cenários da Espanha O partido de Alberto Núñez Viejo, junto com o Vox de Santiago Abascal, está algumas cadeiras abaixo do limite necessário para obter a maioria absoluta das Cortes (176 assentos) e poder entrar no governo. O Partido Socialista dos Trabalhadores do primeiro-ministro cessante, Pedro Sanchez, está se apegando e junto com Somar, a coalizão de esquerda liderada por Yolanda Diaz, pode aspirar a dialogar com outros pequenos partidos locais. De fato, o Vox rendeu quase a metade do que em 2019. Talvez a direita espanhola não tenha conseguido atingir seu objetivo de dar o ombro ao governo socialista e apresentar para sempre o odiado dossiê “Sanchismo”. Em suma, o “governo dos patriotas” defendido pela primeira-ministra Giorgia Meloni em conexão com um grande comício do Vox há cerca de dez dias, será removido. À esquerda, Sánchez pode ter vencido sua aposta: enviar um estado para votar o mais cedo possível, 23 de julho, 40 graus na sombra, para evitar questionamentos por meses após a explosão eleitoral das administrações locais em 28 de maio.



Leia também Eleições espanholas, candidatos e última votação antes da votação

Os olhos da Europa centrados em Madrid Enquanto isso, as eleições na Espanha mantêm Bruxelas em suspense. A votação representa o verdadeiro teste do polêmico eixo europeu entre o partido de Popolari e os conservadores. Com um lema repetido nos edifícios das instituições da UE: quem ganha o escrutínio, o que está em jogo é a continuação dos principais dossiers que Madrid, como atual presidente, terá de gerir até ao final de 2023. Acima de tudo, o novo pacto migratório e a reforma da governação económica. Para aferir a potencial temperatura da parceria Ppe-Ecr será o resultado do Pp e Vox, o espelho nos territórios ibéricos das respetivas famílias políticas de Bruxelas. E depois da nova linha mostrada na Eurocâmara com a recente mudança em Popolari liderada pelo alemão Manfred Weber em direção aos conservadores da primeira-ministra Giorgia Meloni na luta até a votação final contra a – aprovada – lei de restauração da natureza, os rumores de um verdadeiro acordo continuam a assombrar uns aos outros. Também devido aos resultados das pesquisas de opinião na Grécia, Finlândia e Suécia, onde a tendência para um alinhamento de centro-direita foi fortalecida.



Leia também Meloni ligado ao público da Fox: ‘Hora dos Patriots’

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.” READ Guerra da Ucrânia Rússia, as últimas notícias de hoje sobre a crise. diretamente