Checkpoints, novas tecnologias fazem de você um assassino através deste teste eles te enganam

As ferramentas e dispositivos à disposição de nossas forças policiais são constantemente atualizados para serem mais eficazes no controle das infrações de trânsito. Já sabemos, por exemplo, que os radares de velocidade são um verdadeiro desastre para qualquer motorista. No entanto, pouco se sabe sobre este dispositivo que em breve poderemos ver nas nossas estradas…

O tráfego de carros definitivamente não é algo para ser considerado levianamente. De facto, todos os dias registam-se acidentes de viação o que em muitos casos se revela ético, sendo essencial para todos nós, condutores, a devida divulgação das infrações ao CDS de forma a garantir a segurança absoluta enquanto estamos no automóvel.

Os dados do Departamento de Trânsito são muito claros a esse respeito, pois indicam tendências muito fortes em relação a esse tipo de acidente. Muitos deles incluem jovens motoristas iniciantes que claramente não possuem as habilidades e conhecimentos adequados para dirigir com segurança na maioria dos casos.

Quando ocorrem acidentes que provocam danos materiais ou pessoais no local, a reacção mais natural é para com as instituições que, na opinião de todos, devem estar mais atentas ao que se passa na rua. Aí vem a chegada de um novo aparelho que não vai deixar ninguém com chance.

Esta é a nova ferramenta disponível para a aplicação da lei

Como dissemos, existem muitas ferramentas atualmente disponíveis para a polícia. A começar pelos radares de trânsito que permitem controlar a velocidade dos automobilistas de forma muito precisa. Por outro lado, o sistema educativo tem o mesmo objetivo, que por sua vez opera na rede de autoestradas do nosso país, e embora funcione de forma diferente de um radar de trânsito, ainda assim permite uma boa deteção deste tipo de infrações.

Além desses dispositivos, as agências de aplicação da lei também podem realizar testes específicos para determinadas situações. De fato, no que diz respeito à presença de álcool e drogas no sangue, eles podem ser facilmente detectados graças a testes especialmente desenvolvidos para essas substâncias.

Precisamente a presença de biomarcadores no sangue será a base para esta ferramenta específica que está prestes a ser adotada no Reino Unido e que permitiria a detecção se um motorista não estiver sonolento ao dirigir.

Portanto, o teste funcionará de maneira muito semelhante a um teste de bafômetro e, portanto, se reconhecer um nível mais alto de alguma substância no sangue, decidirá que estamos inabilitados para dirigir.