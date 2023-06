Ucrânia, Jens Stoltenberg reflete sobre o pós-guerra: Pacote de ajuda para Kiev

A OTAN e Stoltenberg já estão pensando em uma Ucrânia pós-guerra. Após o fim das hostilidades, a Ucrânia deve garantir que pode se defender contra novos ataques das forças militares do Kremlin. Por esta razão, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, anunciou um pacote de apoio plurianual em Kiev. Discutiremos um pacote de apoio plurianual com financiamento substancial para garantir que a Ucrânia possa se defender a longo prazo, passar da era soviética para os padrões da OTAN, alcançar a interoperabilidade total com a OTAN e reformar e reconstruir o setor de segurança e defesa. Devemos garantir que haja arranjos confiáveis ​​para a segurança da Ucrânia quando esta guerra terminar.” Isto foi afirmado pelo Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na conferência na véspera da Reunião Ministerial da Defesa.

Leia também: Nascido, decisão tomada para o futuro secretário-geral: todos os nomes pós-Stoltenberg

No âmbito da Reunião Ministerial da OTAN, terá lugar a reunião do Grupo de Planeamento Nuclear. Continuamos a ver a retórica nuclear imprudente da Rússia. Nos últimos meses, Moscou suspendeu sua participação no Tratado New Start “sobre a redução de armas nucleares” e decidiu colocar armas nucleares na Bielo-Rússia. Eles discutirão aspectos relacionados à energia nuclear no atual ambiente de segurança e considerarão a adaptação em andamento das normas da OTAN dissuasão nuclear”.