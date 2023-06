As armas atômicas de Putin estão na Bielo-Rússia: “mais poderosas que a bomba de Hiroshima”

E Kiev está a fazer “progressos” no campo de batalha, graças à “coragem e empenho” das suas forças armadas, bem como graças ao “apoio dos aliados da NATO”. Na véspera da reunião ministerial da NATO, o secretário-geral, Jens Stoltenberg, confirmou os novos passos dados pela Ucrânia na sua contra-ofensiva. As forças de Kiev dizem ter avançado de 200 metros para 1,4 quilômetro em diferentes setores da frente nos últimos três dias, limpando uma área de cerca de 3 quilômetros quadrados. Mesmo que o vice-ministro da Defesa ucraniano, Hanna Malyar, tenha permanecido cauteloso, ele falou de “sucesso parcial” para o exército de Kiev, que enfrenta “lutas extremamente ferozes” e “superioridade aérea e de artilharia inimiga”.

Mas Stoltenberg também está olhando para o futuro do país ocupado, anunciando que a reunião ministerial discutirá “um pacote de apoio plurianual com financiamento substancial para garantir que a Ucrânia possa se defender a longo prazo” porque “devemos garantir que, quando este fim da guerra, são de fato acordos com Credibilidade para a segurança da Ucrânia. A OTAN também está acompanhando o desenvolvimento da situação na Bielo-Rússia, onde chegaram as primeiras armas nucleares russas. “Recebemos mísseis e bombas da Rússia – diz o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko – uma bomba três vezes mais poderosa que Hiroshima e Nagasaki.” Ao detonar essas bombas, continua o líder de Minsk, “cerca de um milhão de pessoas morrerão instantaneamente. Os russos sabem que o uso de armas nucleares táticas levará a consequências terríveis.”

O pesadelo nuclear também paira sobre a usina de Zaporizhia, cuja propriedade pode ter sido ameaçada pela destruição da barragem de Nova Kakhovka. Mas a visita do diretor-geral da agência, Rafael Grossi, à estação foi adiada por questões de segurança durante o voo. As críticas também foram feitas à fachada do acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro, explicou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. “Na ausência de reciprocidade e no desejo do Ocidente de cumprir parte dos acordos relativos à Rússia”, adverte, “nossa boa vontade não pode ser ilimitada”. Quanto aos objetivos da invasão, Peskov deixou claro que não há mudanças na situação no horizonte, mas que “a operação especial está em andamento e continua”. Portanto, Moscou está avançando e continuando a atacar. Três mortes foram registradas em ataques russos a Odessa e três vítimas em ataques a Kramatorsk e Kostyantynivka em Donetsk, enquanto o número de civis mortos no bombardeio de Kryvyi Rih, cidade natal de Zelensky, subiu para 12. O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolak denunciou: “ Todos os mísseis recentes lançados pela Rússia Eles foram produzidos na primavera de 2023. E, em geral, sem exceção, encontramos componentes eletrônicos de precisão de fabricação ocidental que empresas privadas forneceram à Rússia por meio de países terceiros, contornando as restrições de sanções.