“A Itália deve fortalecer o orçamento, corrigir as contas não é suficiente” – Corriere.it

A economia global está a crescer, mas não tanto como no passado. Este é o novo normal?

“A economia global passou por três choques: a Covid, a guerra na Ucrânia e depois a crise inflacionária – responde o Diretor-Geral do Fundo Monetário Internacional a quatro grandes jornais europeus, incluindo o jornal britânico The Guardian. correio(cópia em inglês). Neste contexto, demonstrou uma flexibilidade notável. Temíamos uma segunda recessão depois de 2020 e agora esperamos um crescimento de 3% este ano e de 2,9% no próximo. Mas espera-se que o crescimento seja lento no curto e médio prazo. “Estamos bem abaixo da média de 3,8% das últimas duas décadas.”

Será que a guerra no Médio Oriente desferirá outro golpe?

“Do ponto de vista económico, o impacto mais significativo está no epicentro do conflito. Em Gaza a devastação é enorme. A Cisjordânia também é afetada devido às restrições à atividade. Em Israel, 8% da força de trabalho está agora em o exército. Os trabalhadores de Gaza e da Cisjordânia não estão a chegar agora.” “O turismo parou. A nível global, a guerra ainda não produziu um impacto tangível. o conflito continuar por muito tempo ou piorar, o impacto será tangível”.

Será que a Europa, em particular, sofre de um problema de crescimento?

"Ao contrário dos Estados Unidos, que recuperaram da tendência pré-pandemia, a área do euro permanece 2% abaixo da tendência pré-pandemia. O crescimento é muito modesto. Existem duas razões importantes. Uma delas é que a guerra na Ucrânia afectou mais seriamente a economia europeia, especialmente através do canal energético. A segunda razão é o desafio da demografia da Europa, que se manifesta em mercados de trabalho muito tensos. "Será necessária determinação para continuar as reformas estruturais."

A Alemanha está em recessão. A Europa perdeu a sua locomotiva?

“Se a Europa foi duramente atingida pela crise energética causada pela guerra na Ucrânia, a Alemanha foi duramente atingida pela sua dependência do gás russo e pela elevada intensidade energética da sua indústria. A Alemanha deve investir em infraestruturas, numa economia verde, em competências e em pessoas. Tal como o resto da Europa, tem uma sociedade envelhecida. Não são investimentos triviais, principalmente quando sabemos que o próximo passo será a adaptação ao mundo da inteligência artificial.

As políticas orçamentais de França, Itália e Espanha são adequadas?

“Estes três países registaram um aumento significativo no seu rácio dívida/PIB. A sua resposta orçamental à Covid tem sido muito forte, e com razão, mas levou a níveis mais elevados de dívida e défices. Então agora eles realmente precisam apertar o cinto e fazer ajustes no balanço patrimonial. Para a Europa desenvolvida como um todo, recomendamos novas correções significativas. Este ano, esperamos apertar o orçamento em 0,3%. A previsão é que chegue a 0,85% no próximo ano.”

Você pode ser mais específico?

"Para a Itália, o problema é agravado pela desaceleração do crescimento após a retirada das medidas de apoio público. Assim, as receitas não são suficientemente fortes e tornam a adaptação mais difícil. Acreditamos que o que está agora contido no orçamento de Itália deve ser reforçado: a alteração adoptada pela Itália não terá sucesso suficientemente rápido para reduzir os níveis do défice e da dívida. É um momento difícil. Quando o aperto é necessário e quando a pressão pública é forte no sentido de mais ajuda, é difícil fazê-lo. Mas é necessário porque não sabemos o que está por vir, qual será o próximo choque. "Precisamos acumular reservas para quando pudermos ser atingidos novamente."

Quão importante é chegar a acordo sobre um pacto de estabilidade?

“A Europa tem até ao final do ano. Mas por favor, vamos lá. Nós, no FMI, avaliamos positivamente a proposta da Comissão, porque ela fornece regras, mas também proporciona uma certa flexibilidade na forma como essas regras são aplicadas. Ajuda os países a reforçarem as suas posições de défice e dívida. Penso que os governos europeus chegarão a uma conclusão, porque a Europa não pode dar-se ao luxo de não modernizar as suas regras e regressar às antigas regras.

A inflação desacelera. Estaremos perto do ponto em que os bancos centrais poderão reduzir as taxas de juro?

“Estamos a assistir a um declínio na inflação global. Mas isto não significa que o mundo tenha resolvido o problema. Instamos, portanto, os bancos centrais a analisarem cuidadosamente os dados antes de agirem. Eles percebem que retirar-se prematuramente da guerra contra a inflação pode ser muito perigoso.”