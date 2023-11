A história da Pequena Margarita – site do Corriere

Do nosso correspondente

Odessa – um aliado importante de Vladimir Putin e de uma jovem retirada de um orfanato ucraniano. O mistério começaAgosto de 2022Quando uma mulher vestida de roxo aparece em…Hospital Infantil Kherson, onde Margarita, de 10 meses, está sendo tratada de um ataque de bronquite. Antes de chegar ao hospital, a menina morava no orfanato regional de Kherson, onde sua mãe a deixou. então Um dia ele desapareceu com outras 43 crianças. Reconstruir a história de Margarita é BBCEm cooperação com a investigadora ucraniana Victoria Novikova. Seis meses depois de os russos ocuparem Kherson, uma mulher vestida de púrpura apareceu no hospital como “a pessoa encarregada dos assuntos infantis em Moscou” e disse que queria ver Margarita. Pouco depois de a mulher sair, o hospital recebe um telefonema de um funcionário nomeado pela Rússia exigindo a demissão imediata da menina.

Uma semana depois, quando Margarita retorna ao orfanato, a equipe é solicitada a preparar a menina para a viagem. Segundo testemunhas oculares, homens russos – Alguns usam calças camufladas de estilo militar, um usa óculos escuros e carrega uma pasta – eles vêm buscar Margarita. Sete semanas depois, Igor Kastyukevich, um deputado russo em uniforme militar, apareceu no orfanato e com outros funcionários, e começou a organizar a deportação das outras crianças restantes, incluindo Maxim, meio-irmão de Margarita. Um vídeo – postado no Telegram pelo próprio Kastyukevich – mostra as crianças sendo presas e transportadas em ônibus e ambulâncias. "Eles irão para um local seguro na Crimeia", declara o próprio Kastyukevich. Durante cinco meses, graças às investigações conduzidas por Novikova, a "mulher de roxo" foi identificada: era Inna Varlamova. O investigador também descobre um documento russo que permite isso Margarita foi transferida para um hospital de Moscou para exames médicos. Este nome aparece no documento: Inna Varlamova. Uma busca nas redes sociais confirma: foi a misteriosa mulher de roxo que visitou Margarita na enfermaria infantil. Varlamova trabalha no parlamento russo, embora não esteja claro em que função, e possui uma propriedade em Podolsk, perto de Moscou.

As investigações BBC Eles descobrirão que Varlamova levou Margarita de trem para Moscou. Depois, a segunda descoberta: um documento explicando como Varlamova casou-se recentemente com o líder do partido político, Sergei Mironov. Ele é um ex-paraquedista de 70 anos e líder do partido Rússia Justa – parte da oposição sancionada pelo Estado russo – que apoia o presidente Putin. O seu nome está nas listas negras de sanções de vários países ocidentais, incluindo o Reino Unido e a União Europeia. Mas não BBC Ele descobre outra coisa.

As investigações BBC Eles descobrirão que Varlamova levou Margarita de trem para Moscou. Depois, a segunda descoberta: um documento explicando como Varlamova casou-se recentemente com o líder do partido político, Sergei Mironov. Ele é um ex-paraquedista de 70 anos e líder do partido Rússia Justa – parte da oposição sancionada pelo Estado russo – que apoia o presidente Putin. O seu nome está nas listas negras de sanções de vários países ocidentais, incluindo o Reino Unido e a União Europeia. Mas não BBC Ele descobre outra coisa. Ou seja, os nomes da mulher de roxo e do deputado russo aparecem em Certidão de nascimento de uma menina de 14 meses chamada “Marina”. A data de nascimento de Marina é 31 de outubro de 2021, mesmo dia de Margarita. O nome de Margarita Prokopenko foi alterado para Marina MironovaEm homenagem ao seu pai adotivo, Sergei Mironov. Seu local de nascimento está listado como Podolsk.