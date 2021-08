Podemos falar com o Taliban

eu sou capy Talibã Conheça o ex-presidente daAfeganistãoE Hamid Karzai, que representa o Afeganistão moderado e pró-Ocidente e mantém o governo de trégua nacional. Compreensivelmente, muitos observadores ocidentais ficaram surpresos com tais iniciativas, mas é preciso ter cuidado: o Taleban há muito começou a moderar. Vamos tentar entender por quê. Primeiro, o Talibã fez Eles são moderados Porque eles foram bombardeados por vinte anos. É verdade que eles acabaram ganhando a guerra, mas vinte anos de bombardeios mudarão qualquer liderança no mundo. Afeganistão e Massoud: “Estamos prontos para um governo ‘inclusivo’ com o Talibã” Mais “suave” e prático: você pode falar com o Talibã Em segundo lugar, o terrorismo islâmico, que em 2001 era principalmente um problema para os Estados Unidos, agora é um problema para todos os governos do mundo. Nos últimos vinte anos, terroristas islâmicos atacaram um grande número de países. Se o Taleban tentar transformar o Afeganistão no reino da Al-Qaeda pela segunda vez, permitindo que al-Zawahiri planeje os novos ataques de 11 de setembro, quem sabe onde, eles terão que enfrentar não apenas a oposição dos EUA, mas a oposição dos EUA. Muitos outros países: Muitos para serem esmagados em muito pouco tempo. Terceiro, Cabul vive sob a democracia há vinte anos. Nenhum governo pode confiar apenas na força pela simples razão de que a classe dominante está sempre em menor número que a classe dominante. Em uma sociedade onde os governantes superam os governados, o problema do consentimento não surgirá, pois os governantes podem controlar fisicamente cada indivíduo que governam. Milhares de jovens em Cabul e além agora têm uma mentalidade ocidental. O Taleban não conseguiu controlar a todos, e essa é uma das razões pelas quais os homens de turbante deveriam formar um governo de coalizão que também levasse em consideração esses jovens americanizados.

Garantias

-->

O exército afegão se recusou a lutar precisamente porque o Taleban havia dado garantias de contenção. O Taleban “comprou” várias peças de um rico exército, em parte subornando-os e em parte garantindo-lhes que não haveria retaliação. Foi um processo longo e gradual. A moderação do Taleban também era conhecida por Trump quando ele decidiu convidá-los para a Casa Branca em setembro de 2019 (quem se lembra disso?), Mesmo que a reunião tenha sido cancelada posteriormente devido à indignação do público. Trump nunca teria convidado um grupo de terroristas para sua casa. O que Trump sabe? Ele sabia que os Estados Unidos e o Taleban estavam lutando secretamente do mesmo lado contra o ISIS. “The Washington Post”, tendo descoberto a aliança não contada, apresentou um título sensacional: “Our Secret Taliban Air Force” ou “Our Secret Taliban Air Force”. Nesse artigo, publicado em 22 de outubro de 2020 por Wesley Morgan, o The Washington Post relatou como os americanos e o Talibã lutaram juntos contra o ISIS no Vale Koringal, na província de Kunar. Em vez de se comunicarem diretamente com os líderes do Taleban, os americanos interceptaram suas comunicações, correndo em sua ajuda quando estavam em apuros contra o ISIS.

Os americanos espionaram os rudimentares “radiofones” do Taleban para ajudá-los. O general americano Joseph Votel, que serviu no Afeganistão de 2016 a 2019, confirmou que trabalhou para melhorar as relações com o Talibã. Estamos falando de 2016, não de ontem. Os americanos e o Taleban não eram exatamente inimigos quando se sentaram à mesa de negociações em Doha. Trump sabia disso e acreditava que eles manteriam suas promessas de moderação assim que Cabul fosse recapturada. É claro que os democratas afegãos não gozarão das mesmas liberdades que os franceses e também é claro que as mulheres afegãs serão menos livres do que eram sob a ocupação dos Estados Unidos. No entanto, moderação não significa se tornar igual aos americanos criando sua própria comunidade. No caso do Talibã, moderação significa diálogo com as forças de oposição, em vez de aniquilação. A moderação do Taleban não deve ser medida pela moderação ocidental, mas pela comparação do Taleban em 2021 com o de 2001. Não podemos saber qual será o resultado do diálogo entre Karzai e o Taleban. No entanto, sabemos que é errado interpretar o mundo com esquemas mentais do passado. É hora de modernizar nosso país.

