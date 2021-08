Barcelona pede toque de recolher – Corriere.it

a partir de Elisabetta Rosspina

Poucos dias depois de ter sido desfeito, os catalães insistem em que seja permitido restaurá-lo. Existem muitos dispositivos anticoncepcionais em hospitais, e a idade média das internadas em terapia intensiva é de 51 anos.

Pedido para restabelecer o toque de recolher

Poucos dias depois que o toque de recolher foi cancelado

, que está em vigor há mais de um mês, É por isso que o governo catalão insiste com os juízes para que possam levá-los de volta a Barcelona

E em outros 61 municípios com população superior a 20 mil: todos em casa entre uma e seis da manhã se o índice de 125 feridos por 100 mil habitantes for ultrapassado em sete dias. A decisão do Superior Tribunal Regional é esperada nas próximas horas. Enquanto outras sociedades independentes estão pedindo restrições para conter a propagação do vírus Corona, que luta por estabilidade. Nos arquipélagos das Ilhas Baleares e das Ilhas Canárias, as medições são calibradas por localização Com base no progresso da epidemia. Portanto, as viagens entre as ilhas vizinhas podem ser periodicamente limitadas. O horário de funcionamento da loja ou as regras para reuniões de família ou amigos também podem variar.