Putin desarma Wagner e agradece aos militares com Shoigu – Mundo

Presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko Ele confirmou a presença do chefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, na Bielo-Rússia. “As garantias de segurança, como prometido ontem, foram fornecidas. Prigozhin está na Bielo-Rússia hoje”, disse Lukashenko, segundo a agência de notícias Belta. Lukashenko disse que pediu a Vladimir Putin para não matar Prigozhin. Lukashenko explicou durante uma reunião com autoridades de segurança, de acordo com um vídeo transmitido pelo canal Telegram perto da presidência, Perfogo Pond. Uma “parte significativa” das armas nucleares russas a serem implantadas na Bielo-Rússia já foi entregue a este país. O presidente Lukashenko disse isso. Os bielorrussos nada têm a temer com a chegada dos milicianos de Wagner, que, pelo contrário, podem ser úteis às forças armadas de Kiev pela sua experiência. Presidente Alexandre disse isso Lukashenko Encontro com o ministro da Defesa, Viktor Khrenin. “Eles vão nos dizer o que é importante agora” em termos de armas e estratégia no terreno, disse Lukashenko à agência de notícias RIA Novosti. Lukashenko disse que durante o avanço dos mercenários de Wagner na Rússia, “uma brigada inteira estava pronta para ser transferida para a Federação Russa, se necessário”.

“O exército russo e as forças de segurança efetivamente impediram o início de uma guerra civil.” Isto foi afirmado pelo presidente russo Vladimir coloque dentroEla falou na Praça da Catedral no Kremlin na frente de unidades do exército e forças de segurança. O presidente russo, Vladimir Putin, foi citado pela RIA Novosti dizendo que se a rebelião de Wagner não tivesse sido interrompida no final da semana, todos os resultados obtidos até agora no conflito na Ucrânia “teriam sido perdidos”. “Não se sabe o que poderia ter acontecido com o país – mas todos os resultados obtidos nos combates teriam sido perdidos”, enfatizou Putin.

“A guerra russa na Ucrânia continua inabalável. Nossa unidade inabalável contrasta com a divisão na Rússia demonstrada pelos eventos deste fim de semana. Reafirmaremos cada vez mais nosso compromisso de apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, mesmo por meio de assistência financeira e militar sustentada.” Isto foi escrito pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles michellena mensagem dirigida aos dirigentes da União Europeia à luz da cimeira de quinta e sexta-feira em Bruxelas.

A Rússia não precisou “remover unidades militares” das zonas de combate na Ucrânia para lidar com a Rebelião de WagnerAcrescentou que as unidades de segurança interna são patrocinadas por unidades do Ministério da Defesa, Guarda Nacional e elementos do Ministério do Interior. De fato, o comandante da Guarda Nacional, Viktor Zolotov, anunciou hoje que o corpo que ele dirige será equipado com armas pesadas e tanques.

Durante seu discurso, o presidente russo pediu para ser homenageado com Um minuto de silêncio em memória das vítimas da Rebelião de Wagenpágina 24 de junho. Putin dirigiu-se a unidades do Ministério da Defesa, Guarda Nacional, FSB, Ministério do Interior e

Do FSO, envolvido na repressão da rebelião de 24 de junho. O ministro da Defesa, Shoigu, também estava em campo.

Enquanto isso, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko Ele disse que ordenou aos militares bielorrussos que o colocassem em alerta máximo. Durante a Rebelião de Wagner, estar pronto para o combate. O funcionário, um fiel aliado de Vladimir Putin, enfatizou em um discurso que foi “doloroso testemunhar” a rebelião de Wagner no fim de semana. “Muitos bielorrussos levaram isso a sério, porque a Pátria é uma.” Ele acrescentou que “revoluções coloridas (protestos para derrubar governos) nunca acontecem se o Estado não tiver suas causas”. Ele explicou que as tensões existentes entre o Grupo Wagner e o exército russo foram mal administradas, o que levou a um “confronto” entre os dois lados no final da semana passada. “A situação saiu do controle, e então pensamos que seria resolvido, mas não foi.”disse Lukashenko. “Não há heróis nesta história”, disse ele.

Em conclusão, o presidente bielorrusso disse: “Acho que todos morreremos se a Rússia entrar em colapso e nos enterrar sob os escombros”, acrescentou.

enquantoE O avião particular do chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, pousou no aeroporto militar de Machulychye, perto de Minsk, Bielorrússia. Isso foi relatado pelo Ukrainska Pravda. Ele escreve que o avião chegou ao aeroporto às 6h40, horário local, vindo de Rostov-on-Don. Alguns minutos depois, outro avião de São Petersburgo pousou no mesmo aeroporto.

Após sua sensacional marcha rumo a Moscou no último sábado, que percorreu centenas de quilômetros da capital russa, Prigozhin foi visto em Rostov, coordenando a retirada da cidade dos homens de Wagner, e ontem, após dois dias de obscuridade e especulação, divulgou um 11 .minuto som em seus canais do Telegram , no qual ele disse que o motivo de sua rebelião não era seu desejo de derrubar o presidente Vladimir Putin, mas sim impedir a “destruição” de Wagner.

No entanto, ainda não há nada claro sobre o que realmente aconteceu e quais serão as consequências. Prova disso é o fato de que o próprio Prigozhin ainda foi acusado pelo Ministério Público de rebelião armada e ao mesmo tempo sua empresa retomou suas atividades “usuais” na sede de São Petersburgo e em várias outras cidades onde o recrutamento. Por outro lado, As agências russas, o FSB, encerraram os autos da ação penal sobre a rebelião armada contra as milícias do Grupo Wagner, afirmando que “seus participantes interromperam as ações diretamente voltadas para o cometimento da rebelião”.. Agências russas estão relatando isso.

Mas nem toda a milícia de Wagner permaneceu leal a Prigozhin, como o chefe de Wagner se gabou, e alguns foram poupados de ataques nas redes sociais quando a rebelião cedeu. De acordo com mensagens online analisadas pela BBC Verify, Membros das tropas de Wagner e seus parentes ficaram indignados com a decisão de interromper a dramática marcha para Moscou e se retirar da cidade capturada de Rostov. enquanto outros gritavam conspiração.

“O maldito careca destruiu Wagner com as próprias mãos. Ele destruiu tudo o que pôde”, disse um internauta que se diz lutador de Wagner em uma postagem online em seu canal do Telegram com 200 mil seguidores. “Foi outro motim sem sentido”, acrescentou. Prigozhin havia anunciado no Telegram a “marcha da justiça” contra o regime russo, e agora o canal se tornou a arena em que muitos se voltaram contra ele.

Mark Krotov, correspondente do serviço russo RFE/RL, que tem acesso aos grupos de chat do Telegram usados ​​por parentes dos lutadores de Wagner, compartilhou algumas de suas mensagens com a BBC. “Eles acabaram de ser traídos”, escreveu uma mulher. “Eu confiei em Prigozhin, mas o que ele fez é uma pena.” “Ele não deveria ter feito isso. Isso é pura traição.” Outro usuário concordou.

Um dos principais pontos de interrogação depois que o Kremlin anunciou na noite de sábado que, com base no acordo negociado por Lukashenko, Prigozhin iria para Minsk. Alguns canais do Telegram e do Kyiv Post escreveram que ele já havia sido flagrado em um hotel da capital bielorrussa, o Green City Hotel. Mas a direção, contatada pela emissora russa Rtvi, disse que não poderia confirmar a notícia. Além do serviço de imprensa de Lukashenko, informe-nos que eles não têm informações sobre isso.

Hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o governo russo não sabe se Prigozhin chegou à Bielo-Rússia.