Um gerente italiano preso em Moscou foge para Abu Dhabi. Amarelo de drogas

A polícia russa prendeu-o sob a acusação de posse de uma substância psicoativa com efeitos semelhantes à cocaína (mefedrona), prendeu-o, depois o pôs em liberdade condicional e ele conseguiu sair Ele voa e acesso Abu Dhabi, segurança. Ele fez tudo sozinho, subestimando os controles russos. Hoje ele vai voltar para a Itália.

Aqui está, em poucas palavras, a feia e maravilhosa aventura que ele teve João Dimasa61 anos, natural de Sulmona, gestor e engenheiro, profunda experiência no sector da energia que o levou a viajar por todo o mundo, Rússia Inclusive (em seu perfil no Facebook há fotos tiradas em Moscou e mensagens também escritas em cirílico). Mas conseguiu chegar a Abu Dhabi, onde vive habitualmente, porque existe um escritório da empresa para a qual trabalha, a ISS International, em Roma, também confirmado por um telefonema de um jornalista da Qn.net, que telefonou a Di Massa em seu escritório. Residência em Abu Dhabi. “Desculpe, prefiro não falar agora”, limitou-se a responder.

Acontece na noite entre segunda e terça-feira, em um Ele voa ainda tremendo. No sábado, a coluna blindada da empresa mercenária Wagner, que se rebelou contra Putin e já havia ocupado a cidade de Rostov, dirigia-se para a capital e parou a apenas duzentos quilômetros de distância. Apesar do acordo com Prigozhin, Moscou continua sitiada, a Praça Vermelha está fechada e os postos de controle na cidade são frequentes e exaustivos. O táxi de um gerente italiano parou. Os clientes pedem que ele desça. Eles o revistam e o prendem. Quando se trata da Rússia, é sempre difícil distinguir fato de ficção. E a mídia local diz: O gerente italiano estava de posse de mefedrona, uma substância psicoativa com efeitos semelhantes à cocaína. Será uma sacola contendo – segundo versão divulgada pelo canal Telegram Baza (próximo às forças de segurança russas) – 1,15 gramas de pó branco. VERDADEIRO? flor? armadilha? A verdade é indescritível em Moscou e ainda mais nos dias de hoje. A mídia russa está falando de um “carro da empresa”, não de um táxi. Mas, de Roma, Giuseppe Bellantoni, presidente e diretor administrativo da ISS International, explicou: “Di Massa é um de nossos funcionários, mas ele estava em Moscou de férias, não a negócios. Ele estava aproveitando o período de férias e, portanto, estava lá a negócios, mas por motivos pessoais. A empresa que represento em primeiro lugar manifesta a sua surpresa e descrença perante a notícia, tendo em conta que o engenheiro de Massa sempre se apresentou como um obediente, atento, trabalhador».

A princípio, a empresa não conseguiu contato com Di Massa, que foi liberado, mas em liberdade condicional. Farnesina se muda de Roma, apesar de todas as dificuldades do período histórico, que acompanha de perto a história em colaboração com o Consulado Geral em Moscou. Os precedentes são dramáticos: as penalidades russas contra os acusados ​​de uso de drogas, especialmente se forem ocidentais, são severas, pense-se no precedente da jogadora de basquete americana Brittney Grenier, que foi banida de um aeroporto de Moscou porque tinha óleo de cannabis. Mas Di Massa não é inexperiente, ele claramente conhece a capital. Este é o desenvolvimento do final da tarde de ontem. De Iss International eles nomearam: Di Massa chegou a Abu Dhabi. Até os familiares, que moram em Abruzzo, ficam mais tranquilos, sabendo que hoje ele voltará para a Itália.

como ele fez É um mistério que deve ser esclarecido. De Massa pode ter conseguido provar a infundação das acusações e pode ter evitado as inspeções obviamente ineficazes das autoridades locais. Mas quem é Giovanni de Massa? Originalmente de Sulmona, formou-se em Engenharia Nuclear pela Universidade La Sapienza, em Roma, em 1987. No Linkedin, ele explica: “Sou diretor da região do Oriente Médio na ISS International desde junho de 2022; De 2018 a 2020 trabalhou para a Chinese Energy Infrastructure Corporation CPECC na região de Amur, Rússia; De 2014 a 2018 fui gerente de projetos da Technip, empresa francesa especializada em engenharia para a indústria de petróleo »

