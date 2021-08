Vacinas: Gb, governo Johnson prepara planos para terceira dose – última hora

(ANSA) – LONDRES, 02 de agosto – O governo britânico de Boris Johnson está preparando, como amplamente esperado, um plano para administrar uma terceira dose das vacinas Covid-19 que será reservada por enquanto, a partir de setembro, para “o povo”. Mais vulneráveis ​​”: idosos, doentes crônicos e em risco de infecção respiratória. A mídia está relançando, mesmo que ainda não haja um anúncio oficial.



Segundo o Daily Telegraph, o vice-ministro encarregado da campanha de vacinação, Nadim Al-Zahawi, que já havia anunciado essa intenção há dois meses, informou um grupo de parlamentares sobre o assunto na semana passada, citando o objetivo de garantir o pós-verão , possível disponibilidade no Reino Unido por quase Um adicional de 2,5 milhões de doses por semana são capazes – se necessário – de fortalecer a imunidade dos necessitados: em particular contra a ameaça associada às variantes atuais ou futuras do coronavírus.



Um porta-voz do Departamento de Saúde confirmou hoje que o Executivo está “atualmente preparando um plano para mais vacinação” e que os assessores médico-científicos do Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI) já fizeram uma recomendação inicial “provisória”. “Sobre os grupos prioritários que serão cobertos no outono com uma possível terceira vacina. Mas ele acrescentou que os detalhes da decisão final serão anunciados“ em devido tempo ”, também com base em estudos especializados ainda em andamento sobre a eficácia imunológica de diferentes vacinas.



O porta-voz explicou que o governo de Johnson – ainda não tem certeza dos riscos de obter um passaporte verde para uma vacina que foi elaborada o mais tardar no final de agosto, mas que já havia sido contestado por 43 parlamentares da maioria conservadora e considerado desnecessário para “atividades diárias essenciais” também. pela Oposição Trabalhista – com o objetivo de garantir, antes da chegada do inverno, que “milhões de pessoas em risco mantenham a mesma proteção que obtiveram com a primeira e a segunda dose da vacina. Contra a Covid-19 e contra novas variantes”. (lidar com).