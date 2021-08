Café dente de leão: benefícios, contra-indicações e como prepará-lo

O que é isto

dente de leão café um Bebida alternativa de caféÉ produzido a partir das raízes secas, torradas e moídas da chicória. O dente-de-leão é uma pequena planta herbácea de crescimento espontâneo, reconhecível por suas pequenas flores azuis que colorem o campo nas horas mais frias do dia na primavera e no verão. As folhas do dente-de-leão são consumidas há muito tempo em saladas, enquanto a raiz é usada como substituto do café. a bebida que você consegue raiz de dente de leão Na verdade, ele tem um sabor amargo que lembra o café, mas, ao contrário do café, é completamente desprovido de cafeína. Justamente por isso, nos últimos anos, o café dente-de-leão voltou à moda e se tornou muito popular entre quem busca uma alternativa de café, sem efeitos estimulantes, mas capaz de trazer benefícios. Na verdade, as raízes e folhas do dente-de-leão são usadas na medicina fitoterápica para eles Propriedade Tônico amargo, diurético e laxante, útil em caso de falta de apetite, prisão de ventre e drenagem de fluidos.

Benefícios

O primeiro benefício de consumir café com dente-de-leão é um benefício Reduza a ingestão de cafeína. Na verdade, uma xícara de café típica contém cerca de 90 miligramas de cafeína, embora a quantidade possa variar com base em vários fatores, incluindo a variedade do grão, o tipo de torrefação e a porção de café consumida. Em algumas pessoas, a cafeína causa alguns Efeitos colaterais Isso inclui agitação, ansiedade, insônia, taquicardia e distúrbios do sono. A reação do corpo à cafeína é muito variável: aqueles que são particularmente sensíveis podem mostrar ansiedade e irritabilidade mesmo com baixas doses de cafeína, enquanto em outros casos o café é mais tolerado, especialmente quando tomado de manhã ou mesmo no início da tarde. Quem precisa reduzir as doses de café ou eliminar completamente o consumo de café pode, portanto, recorrer ao café dente-de-leão, substituindo total ou parcialmente o café.

outro Benefícios Do dente-de-leão, o café pode ser derivado do conteúdo Nutrientes na raiz com a qual é preparado. Na verdade, a raiz do dente-de-leão contém vitamina B, vitamina C, potássio, fósforo, manganês, ácido fólico e é uma boa fonte de fibra, incluindo inulina e lactonas sesquiterpênicas. A inulina contém propriedades prebióticas, ou seja, é capaz de favorecer a boa flora bacteriana intestinal. Graças à presença de fibras, a raiz do dente-de-leão pode ajudar a melhorar a digestão e melhorar a saúde do microbioma intestinal, promovendo o crescimento de bactérias benéficas. Um microbioma equilibrado está associado a um sistema imunológico Mais forte e, portanto, para um maior bem-estar geral. Também graças à fibra, a raiz do dente-de-leão pode promover o trânsito intestinal, amolecer as fezes e combater a constipação e constipação.

A inulina também pode retardar a absorção de açúcares simples no intestino, ajudando a controlar nível de açúcar no sangue Para prevenir a resistência à insulina, fatores baseados emO surgimento do diabetes tipo 2. Além disso, a raiz do dente-de-leão parece ter propriedades antiinflamatórias. EU ‘acender É a resposta natural do corpo ao dano celular, que se manifesta por sintomas mais ou menos significativos que incluem dor, inchaço da área inflamada, vermelhidão e perda de função. Às vezes, a condição inflamatória persiste por muito tempo, danificando o tecido em vez de repará-lo. A raiz do dente-de-leão parece ser benéfica nesse aspecto, pois seu consumo pode reduzir os níveis de inflamação.

É claro que as bebidas à base de dente-de-leão contêm menos micro e macronutrientes do que a própria raiz, mas o café com dente-de-leão ainda pode ter alguns benefícios.

Como é preparado?

O café dente-de-leão pode ser comprado em lojas de ervas, em lojas que lidam com produtos alimentícios orgânicos ou naturais e em alguns supermercados. Está disponível em pó e moído ou em versão solúvel. café dente de leão em pó É semelhante ao café e é preparado usando uma cafeteira (Moka) enchendo o filtro até a metade, enquanto esse solúvel Ele simplesmente se dissolve em água quente. O pó de raiz de dente-de-leão pode ser usado sozinho para fazer uma bebida totalmente sem cafeína ou misturado com café moído se você quiser reduzir o teor de cafeína da bebida. Alternativamente, café com dente-de-leão pode ser feito para ele Uma decocção da raiz secaGeralmente é recomendado usar uma colher de sopa de raiz de dente de leão (cerca de cinco gramas) por 100 mililitros de água. Pode ser adoçado com açúcar, mel ou outros adoçantes como a estévia.

contra-indicações

O consumo de café com dente-de-leão não tem efeitos colaterais específicos, mas deve ser evitado se ocorrerem confidencialPorque em pessoas com alergias, isso pode causar uma reação. Deve-se prestar atenção especial às pessoas que são alérgicas a outras plantas da família Astareaceae, da qual o dente-de-leão faz parte. A raiz do dente-de-leão também é contra-indicada durante a gravidez e a lactação.