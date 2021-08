“Che parac *** on”, além – Libero Quotidiano

Emmanuel Macron Dá luz verde para enterrar Josephine Baker No panteão Em Paris, onde repousam as glórias nacionais da França. A partir de 30 de novembro, os restos mortais “escandalosos” e revolucionários do famoso dançarino e cantor que se tornou uma estrela global entre os anos 1920 e 1930 serão colocados na colina do Quartier Latin junto com dignitários como Voltaire, Hugo e Zola, Rousseau, Marie Curie.

Americana de nascimento e francesa por adoção, ela chegou em 1925 aos 19 anos e foi naturalizada em 1937, e em poucos anos tornou-se a inspiração para os Cubos Parisienses e um ímã para teatros e boates da cidade. Não apenas um show, porém: após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Baker se juntou Resistência Franceses contra os nazistas entrando anti spyware (O gesto pelo qual consegui corpo d’honor) e lutaram lado a lado após a guerra Martin Luther King Pelos direitos civis dos afro-americanos.



Vídeos neste tópico

“Bem, eu digo que você está certo!” Macron deveria responder à delegação da comissão que organizou a petição no caso Baker, recolhendo 38.000 assinaturas. Muito entusiasmo, no entanto, de acordo com Dagosbya Isso esconderia um motivo oculto muito cínico. “Che Barak *** on!“O site de fofocas políticas fundado e dirigido por Roberto D’Agostino faz piadas sobre o presidente francês.” Para tentar mulheres, negros, várias minorias e qualquer – duvido que a cadeira de pólvora de Brigitte traria Zine Josephine Baker ao vento dentro do Panteão – uma leitura maliciosa, mas talvez …