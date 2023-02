Qatargate, discurso de Eva Kylie ao Parlamento Europeu e documento exclusivo enviado pelo Principado aos Estados Unidos: prévia da Presadereta

Após sua prisão, Kalam Eva Kylie Anunciou no Parlamento Europeu um Estrasburgo Em 21 de novembro de 2022, durante a discussão da Resolução de Direitos Humanos na O Estado do Catar Eles deram a volta ao mundo. Falando em defesa do principado, Kylie não escolheu palavras ao acaso Ele usa os mesmos argumentos do governo do Catar, como atesta um documento exclusivo submetido ao Registro de Agentes Estrangeiros do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no qual o Catar se dirige ao Congresso dos Estados Unidos para defender suas políticas trabalhistas e de direitos humanos. O Estado do Catar escreve que “fez mais do que qualquer outro país da região para promover os direitos dos trabalhadores expatriados”, porque Digite o salário mínimo. É aquele “A Copa do Mundo acelera as reformas trabalhistas” As “acusações” contra ele são resultado de uma campanha “falsa e difamatória”. Totalmente alinhada com o Catar, Kylie decidiu desafiar seu parlamento: “É uma história muito estranha”, diz ela Hanna NewmanChefe da delegação de relações com a Península Arábica em entrevista ao Júlia Bosetti na investigação pegada reta “Europe for Sale” foi ao ar na segunda-feira, 27 de fevereiro, às 21h20 no Rai3.

Leia também Zona Euro | Escrito por M Castigliani, J Pepitone, J. Rosini. Mazzetti na União Europeia, é assim que Panziri e seus homens trabalham para obter vistos para o Catar: “Oferecemos uma emenda para impedir essas pessoas”

Há dois anos – continua – venho preparando nossa viagem ao Catar antes da Copa do Mundo com o embaixador na União Européia, para poder aproveitar o interesse internacional para discutir sobretudo os direitos dos trabalhadores migrantes. Deveríamos visitar os estádios e conversar com os sindicatos, mas em setembro o embaixador do Catar veio ao meu escritório e me disse: O Parlamento do Catar não pode obtê-lo. Eles acabaram de voltar das férias de verão.” Hannah Newman conta que sua delegação estava planejando há dois anos: “E depois de dois anos eles percebem que acabaram de voltar das férias de verão? Tivemos que cancelar tudo e avisei meus colegas, inclusive Eva Cayley, que é membro da minha delegação, que não poderíamos ir. Três dias depois, vi no Twitter que Eva Kylie estava no Catar e Ele conheceu todo mundoO emir, o primeiro-ministro, o presidente e o vice-presidente fizeram comentários muito positivos sobre o maravilhoso progresso que fizeram”. mensagem e disse: Eva, que diabos… Eles estão tirando sarro de nós!” Quando ela voltou, ela pediu uma entrevista e disse a ela: “Eva, você deveria ter me dito, em nível político você não pode ir lá e dizer essas coisas. Ela disse: Sim, mas você sabe. Deveria ter dito ao meu escritório, mas eles esqueceram, Desculpe’. Algumas semanas depois, ela foi presa.

Leia também Zona Euro | Escrito por M Castigliani, J Pepitone, J. Rosini. Todas as declarações de Eva Kylie: “Mal Panziri está na minha casa? Eles estavam lá porque eu tinha imunidade.” Ele lista os nomes de políticos e assessores: “Do ut des”

Com a prisão de Kylie, começa o escândalo mais grave da história da União Europeia. na investigação pegada reta Mesmo a Europa é incapaz de formar uma frente comum em questões cruciais como as políticas energéticas, a crise econômica e a ameaça de desindustrialização. e a Marrocosque influencia a política europeia através da sua forte atividade de lobby. ver de perto, Brissaderet foi aos campos da Argélia onde os saharauis se refugiaram. Um povo que há anos sofre, segundo organismos internacionais, com violações de direitos humanos, desaparecimentos forçados e torturas. Por que a Europa continuou a assinar acordos comerciais com o Marrocos, apesar das decisões do Tribunal Europeu sobre sua ilegalidade?

EUROPA PARA VENDA é uma pesquisa de Riccardo Iacona, Giulia Bosetti e Eleonora Tundo

Eugenio Catalani, Andrea Finale e Raffaele Marco della Monica.