Ucrânia, como terminará a guerra? Formas de impor a paz – Corriere.it

Do nosso correspondente

Como tRevisite este primeiro ano da guerra: a Frente Ocidental resistiu e permaneceu unida em apoio aos ucranianos; Ao longo dos meses, o conflito passou de uma rápida blitzkrieg, com a qual Vladimir Putin originalmente sonhou, para uma prolongada guerra de atrito. A identidade ucraniana não foi moldada pela agressão russa, mas foi contida precisamente porque já estava firme em seus pés e pronta para lutar para se defender. Volodymyr Zelensky não fez nada além de interpretar fielmente a vontade de resistência generalizada de seu povo, como um bom ator ele conseguiu transmitir os sentimentos ucranianos, razão de sua imensa popularidade. Estes são alguns dos principais argumentos para “Manifesto pela Paz Sustentável” Aquele historiador de 63 anos Jaroslav Hritsakprofessor da Universidade de Lviv e autor de “História da Ucrânia” a ser publicado em breve na Itália por Il Mulino, se apresentará em 4 de março com outros intelectuais de seu país movidos pela preocupação comum de que “agora é necessário ficar do lado de Putin e alcançar uma vitória militar relativamente rápida” para tentar impor uma paz duradoura.

Quem desmorona primeiro? “Ao contrário das convicções formadas por Putin nos últimos anos e das expectativas dos eurocéticos, o Ocidente se fortaleceu com a guerra, a OTAN ressurgiu forte e unida. Putin se iludiu pensando que poderia negociar separadamente com Berlim, Roma, Paris, Washington ou Londres, pensando que cada um daria prioridade a seus próprios interesses, mas se surpreendeu com a reação forte e unânime deles quando condenaram a agressão em coro. basicamente, A guerra recriou o Ocidente» explica Hrytsak. A má notícia, porém, é que a dinâmica do conflito agora mudou. para”As batalhas são uma reminiscência das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Há certamente aspectos tecnológicos, mas no fundo é uma guerra convencional, com dois inimigos mais ou menos iguais numa guerra de posições. No verão de 1917, estimou-se que as forças aliadas chegariam a Berlim em 70 anos. Em maio passado, estrategistas de Londres estimaram que Se os russos continuarem no ritmo atual, poderão tomar Kiev talvez em 2051Para”. A saída? • O colapso de um dos dois lados. Putin está ciente disso e, por isso, conta com o fator tempo e espera que os países ocidentais, mais cedo ou mais tarde, desistam de Kiev ». READ Ucrânia - Rússia, Boletim de Guerra Hoje, 5 de janeiro

passos de força Mas ainda é muito difícil prever o colapso. Ninguém esperava o colapso do regime czarista em 1917 ou do regime alemão um ano depois ou mesmo do regime soviético há mais de trinta anos, certamente não no momento ou na maneira. Traduzido em termos contemporâneos, a Ucrânia deve fazer de tudo para alcançar a vitória até 2023. “A Ucrânia está sangrando, deve acabar com a guerra, mas não à custa de um acordo territorial, deve recuperar seus territórios até as fronteiras de 1991, incluindo Donbass e Crimeia. Caso contrário, o perigo é que a paz não passe de um armistício que daria a Putin tempo para reorganizar o exército. Em breve, ele voltará para atacar mais forte do que antes. Corremos o risco de nos tornarmos uma nova Chechênia. Depois dos massacres de Bucha e Irpin, depois de gravíssimas violências russas, não há ucraniano mais disposto a fazer concessões territoriais».

sucessão russa O perigo de colapso ucraniano certamente não está excluído: “possível, mas em um momento distante”, por enquanto a chegada de armas ocidentais permanece inalterada e, acima de tudo, a determinação moral da população ucraniana de lutar não foi quebrada de forma alguma . A guerra de atrito é uma luta entre os recursos dos dois lados. Não se esqueça que o produto interno bruto da Rússia não supera o produto interno bruto da Espanha, enquanto as economias de nossos aliados são infinitamente mais fortes. É provável que haja o colapso da Rússia e a expulsão de Putin. E a possibilidade de um ditador mais fanático surgir no comando de Moscou? «Acho que não, assim como não acho que um adversário da Frente Democrática goste Alexei Navalny. Em vez disso, penso em uma figura menor entre os atuais líderes do Kremlin que está destinada a liderar a transição, semelhante ao que aconteceu em 1991 ». READ Putin: O Ocidente está jogando um jogo sujo e sangrento, eles querem nos exterminar - Europa