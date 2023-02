Covid, um novo relatório dos EUA traça a origem do vírus: “Ele provavelmente nasceu como resultado de um vazamento de laboratório”

Um relatório confidencial do Departamento de Energia dos EUA concluiu que a pandemia de Covid provavelmente se originou de um vazamento de laboratório. relatórios Wall Street Journal Exclusivamente após a leitura da pesquisa.

O documento confidencial contendo os resultados da pesquisa foi compartilhado com a Casa Branca e os principais membros do Congresso dos EUA. Com um acréscimo preparado pelo Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional Avril Haines a uma lei anterior de 2021 na qual ele se declarava ambivalente sobre a origem do vírus, o Departamento de Energia dos EUA agora está mudando sua posição.

Não temos uma “resposta definitiva” sobre se o surto de Covid foi causado por um vazamento de laboratório. E assim o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivanentrevista por CNN em uma colher de Jornal de Wall Street. Sullivan acrescentou: “O que posso dizer é que o presidente Biden repetidamente instruiu todos os componentes da comunidade de inteligência a reter todos os esforços e recursos para chegar ao fundo deste assunto.”

“O vírus Corona nasceu no mercado de Wuhan.” Cientistas americanos identificam os primeiros casos lá por Elena Dossi

27 de fevereiro de 2022

O novo relatório destaca como diferentes partes da comunidade de inteligência chegaram a julgamentos diferentes sobre as origens da pandemia. O Departamento de Energia agora se junta ao FBI ao dizer que o vírus provavelmente se espalhou devido a um acidente em um laboratório chinês. Quatro outras agências, juntamente com um grupo nacional de inteligência, ainda acreditam que foi provavelmente o resultado de transmissão natural, e duas estão indecisas.

China, no maior surto de Covid do mundo onde os números não batem por Gianluca Modulo

09 de janeiro de 2023

As descobertas do DOE são o resultado de novas informações e são significativas porque a agência possui conhecimento científico significativo e supervisiona uma rede de laboratórios nacionais dos EUA, alguns dos quais conduzem pesquisas biológicas avançadas. O Departamento de Energia emitiu seu veredicto com “baixa confiança”, de acordo com pessoas que leram o relatório confidencial. O FBI já havia concluído que a pandemia provavelmente foi resultado de um vazamento de laboratório em 2021 com “confiança moderada” e ainda mantém essa posição.