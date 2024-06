Israel – Hamas em guerra: notícias de hoje ao vivo

Smotrich legaliza 5 postos avançados de assentamentos na Cisjordânia

Bezalel Smotrich finalmente cuspiu. Após o seu apelo à legitimação de novos colonatos judaicos na Cisjordânia ter levado à suspensão da reunião do gabinete de segurança, o Ministro das Finanças de extrema-direita recebeu luz verde para que cinco postos avançados de colonatos (a fase inicial dos colonatos) impusessem novas sanções aos palestinos. Autoridade Nacional.

“Estas são medidas que protegem o Estado de Israel e enviam uma mensagem clara: Nunca estabeleceremos um Estado terrorista na Terra de Israel! As medidas contra o Estado de Israel em favor do reconhecimento unilateral do Estado palestiniano receberam uma resposta sionista apropriada”, escreveu Smotrich na sua conta X.

O chefe do Conselho Yesha, Yisrael Ganz, o órgão que reúne todos os assentamentos na Cisjordânia, saudou esta decisão, que “fortalece o Estado de Israel”. Gantz disse: “Nestes dias difíceis, enquanto estamos em guerra pela nossa pátria, fortalecer as comunidades na terra dos nossos antepassados ​​é a resposta sionista apropriada”. Os cinco assentamentos aprovados são Eviatar, Givat Assaf, Sde Ephraim, Helitz e Adorayim. “Parabenizo meu amigo Smotrich por liderar a ação da qual tive o privilégio de participar”, escreveu o Ministro de Assentamentos e Projetos Nacionais, Orit Struk, no X.

Por seu lado, a Peace Now, organização especializada em monitorizar a situação na Cisjordânia, lamentou que o governo israelita esteja a “dar recompensas aos criminosos” em vez de trabalhar para dar uma resposta e maior segurança aos residentes do sul afectados. pela violência. guerra. Em Gaza e no norte, onde há mais de 60 mil pessoas deslocadas devido aos combates com o Hezbollah no Líbano. Smotrich ocupa um cargo no Ministério da Defesa responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados na Cisjordânia e tem apoiado a expansão de assentamentos ilegais e a construção de novos, uma fonte de confrontos contínuos com a população indígena palestina. O New York Times revelou recentemente uma gravação na qual Smotrich, de extrema-direita, mostra detalhes de um plano para anexar a Cisjordânia.