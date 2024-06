Willstätt é uma pequena vila com uma população de 10.000 habitantes no sul da Alemanha. Está localizado no estado alemão de Baden-Württemberg, a cerca de doze quilômetros de Estrasburgo. Há aqui uma empresa que se dedica ao processamento agroalimentar, especializada na comercialização de produtos russos. Grupo Lachman Foods. nele localizaçãoLemos: “Desde 1998, nossa empresa produz produtos exclusivos e culinária nacional russa”. O catálogo traz ainda uma espécie de cogumelo, a russula delica, que é fatiada e conservada em salmoura. O Ministério da Saúde italiano decidiu Retiro Frascos contendo este cogumelo foram recolhidos no mercado da Sibéria devido a riscos microbiológicos. Especificamente, o produto é suspeito de causar Botulismo. Isto significa, como explica o Dicionário Humanitas, “intoxicações graves causadas por toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum. O termo “botulínico” identifica o microrganismo responsável pela intoxicação.”

O lote de produção suspeito de conter botulínica é datado de 20 de novembro de 2023, com prazo de validade mínimo de 20 de maio de 2025. Esse lote de produtos foi introduzido no mercado há alguns anos, em 2021. A empresa alemã orgulha-se de oferecer produtos silvestres cogumelos aos consumidores da região da Sibéria Ocidental. Cogumelos, como ele disse Narrativa Do produto, ele é coletado em áreas florestais tão escassamente urbanizadas que “os moradores locais gostam de dizer: ‘Leva três dias de renas para chegar lá’”. Como esse cogumelo pôde chegar às prateleiras do grupo alimentar Lachman? Mesmo neste caso, a narrativa parece conduzir à poesia rural: “Os locais recolhem os cogumelos e bagas que abundam nas florestas e vendem-nos a fábricas que os limpam e embalam manualmente”.

