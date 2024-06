Israel, Gallant ameaça o Líbano: “Não queremos guerra, mas podemos causar danos.” Estados Unidos da América: “Isto ameaça um confronto com o Irão”

Os adversários, pelo menos nas suas declarações, prometem calma, mas em ambos os lados da batalha Linha Azul memória Guerra de 2006 E isso voltou à mente dos moradores. ministro da defesa, Yoav GalantDurante sua visita WashingtonEle explicou que está tentando tranquilizar o governo Biden: Israel não quer a guerra. Mas então ele acrescentou:Hizb Allah Ele entende muito bem que podemos pegá-lo Dano serio No Líbano, se a guerra estourar. Suas palavras não pareceram tranquilizar seus interlocutores. Então Canadá, Holanda E Alemanha Eles apelaram aos seus cidadãos para saírem Terra de arrozo Estado unido É fortemente desaconselhado viajar para o Líbano, em vez disso França Ela diz que está “particularmente preocupada” com o risco de escalada.

Por um lado estão as garantias e, por outro lado, os factos. Dizem que Israel está se preparando para a possibilidade de um conflito direto com o Líbano se isso acontecer Invasão da Terra Para atacar a milícia xiita do Hezbollah. quinta-feira à noite Tel Aviv O Conselho Ministerial de Segurança reúne-se pela primeira vez desde a sua dissolução, após a demissão do líder da oposição. Benny Gantz. Ele acrescentou: “O Hamas será derrotado em breve e estamos prontos para enfrentar o Hezbollah no norte. Temos os meios e as capacidades – afirmou o Comandante da Aeronáutica Bar do Tom – Devemos atacar o inimigo “No seu território, esta é a solução final.”

As autoridades americanas discordam e, embora os Estados Unidos tenham avisado o Hezbollah do seu envolvimento directo na guerra se os ataques contra o “Estado Judeu” continuarem, também estão a repetir em Tel Aviv que o risco de intervenção terrestre chega à Síria. Conflito O Irão também está envolvidoum aliado próximo de Hizb Allah. “Mesmo que Israel prometa que só quer remover o Hezbollah da fronteira e não quer destruir BeiruteAs autoridades teriam dito que Teerã “pode não acreditar”. Haaretz. primeiro ministro Benjamim NetanyahuEm vez disso, ele vê o Irão já a travar a sua própria guerra contra Israel: “O Irão está claramente a combater-nos em sete frentes”. agitaçãoHizb Allah, Os Houthismilícias Iraque E SíriaJudéia e Samaria (Cisjordânia, Sr. Dr.) e Teerã diretamente”, acrescentando que a República Islâmica “também quer derrubar o governo Jordânia. Seu objetivo é lançar um ataque terrestre conjunto e multifacetado, além de lançar mísseis. Temos de dissuadir outros elementos do eixo terrorista de Teerão que ameaçam não só a nós, mas também a vós. Ela está a caminho da conquista O Oriente Médioisso significa Reino da Arábia Saudita E a Península Arábica. É só uma questão de tempo.”

Entretanto, a Embaixada dos EUA em Beirute instou os seus cidadãos a “reconsiderarem fortemente” a viagem ao Líbano porque, como lemos no site, “o ambiente de segurança continua complexo e pode mudar rapidamente”: “Em particular, chamamos a sua atenção para Resumo do país Alertando que o governo libanês não pode garantir a proteção dos cidadãos americanos contra a súbita eclosão de violência e conflito armado. Os cidadãos dos EUA não devem viajar para o sul do Líbano, para a zona fronteiriça entre o Líbano e a Síria ou para os colonatos de refugiados. O mesmo clima que você respira ParisO governo disse estar “profundamente preocupado com a gravidade da situação no Líbano”, notando a escalada “dramática” da violência na fronteira com Israel.