A Polónia e os Estados Bálticos pedem à União Europeia uma linha de defesa da Rússia

A Polónia, a Estónia, a Letónia e a Lituânia pediram à União Europeia que construísse uma linha defensiva ao longo das fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia para proteger contra ameaças militares e outras ações prejudiciais de Moscovo. A informação foi noticiada pelo jornal Kyiv Independent, explicando que os líderes dos quatro países enviaram uma carta ao presidente da União Europeia descrevendo detalhadamente o âmbito e o custo do projecto. Os países da UE são obrigados a comprometer-se a fornecer apoio político e financeiro. “O estabelecimento de um sistema de infraestruturas de defesa ao longo das fronteiras externas da UE com a Rússia e a Bielorrússia responderá à necessidade aguda e urgente de proteger a UE de ameaças militares e híbridas”, afirma a carta.

Além disso, a linha de defesa pode ser construída em coordenação com a NATO e as suas necessidades militares. Alguns responsáveis ​​da União Europeia estimam o custo da construção ao longo da fronteira de 700 quilómetros em cerca de 2,5 mil milhões de euros (2,67 mil milhões de dólares).