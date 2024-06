“Depois da votação, sonho com uma grande coligação.”

“O que um homem do norte deveria beber aqui?” Eduardo Filipe Sentado para tomar um aperitivo no canal de Sète, a pequena cidade no sul da França onde nasceram Georges Brassens e Paul Valéry, entre outros. Trouxeram-lhe bac-a-lô (uma espécie de limonada, porque aqui estamos perto de Montpellier, e pastis seria uma coisa para o povo de Marselha, explicam), e depois o presidente da Câmara de Le Havre, a mil quilómetros de distância, conversou com os candidatos locais do seu partido e explicou as perspectivas de sair da crise política francesa: “Temos que aprender a fazer algo que é normal em muitos países grandes, ou seja, Ele governa com uma grande coalizão». No fundo, o antigo Primeiro-Ministro propõe provar o que Macron, devido à sua personalidade ou incapacidade política, nunca tentaria fazer: Expanda a maioriaNegociar, persuadir e reconciliar-se com as partes mais moderadas da direita e da esquerda, mas sem o objectivo de esvaziá-las. Parceiros vencedores, não espólios de guerra.