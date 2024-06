Julian Assange chegou à Austrália. Esposa: “Ele precisa de tempo, tem que se acostumar com a liberdade” – Notícias

O avião que transportava Julian Assange aterrou em Camberra, na Austrália. Sua esposa, Stella, e sua família estavam esperando por ele no aeroporto.

“Julian queria que eu agradecesse sinceramente a todos vocês. Ele queria estar aqui. Mas vocês têm que entender o que ele passou. Ele precisa de tempo. Ele precisa se curar. Estou pedindo a vocês, por favor, nos dêem espaço, nos dêem privacidade para encontrar nosso lugar.” Assim, Stella Assange, esposa do fundador do WikiLeaks, explica que o seu marido, que finalmente está livre, não falará neste momento. Ela acrescentou: “Ele precisa se acostumar com a liberdade. Alguém que passou por algo semelhante me disse ontem que a liberdade vem lentamente. E quero que Julian tenha esse espaço para redescobrir lentamente a liberdade”.

Há poucas horas, ele se declarou culpado de “conspiração para obter e divulgar informações sobre defesa nacional” perante o tribunal de justiça americano em Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte, território dos EUA no Oceano Pacífico, para pôr fim à provação judicial . Que durou 14 anos. A confissão do fundador do WikiLeaks, de 52 anos, fez parte do processo de delação premiada concedido pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que lhe permitiu partir para a sua terra natal, a Austrália, como um homem livre. Assange não poderá regressar aos Estados Unidos a menos que obtenha permissão para o fazer, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA após o acordo de confissão e libertação do fundador do WikiLeaks um ano num voo para Camberra: “Ele viajou para os Estados Unidos. Estados sem autorização.”

Terno escuro, gravata ocre, cabelos brancos penteados para trás e, segundo jornalistas presentes no tribunal, Assange estava calmo e de bom humor. Depois de se declarar culpado, ele disse brincando à juíza Ramona Manglona que estava “esperando o resultado da audiência”. Foi então condenado a cinco anos e dois meses de prisão, mesmo tempo em que já tinha cumprido pena numa prisão de segurança máxima perto de Londres. Um ritual necessário mas formal, especialmente desde que o australiano assinou o acordo de confissão no dia 24 de junho no Reino Unido, antes de embarcar no avião privado pago com a angariação de mais de meio milhão de dólares em donativos. “Eu li com atenção”, disse ele sobre o acordo.

Quando o juiz lhe perguntou o que fez para cometer o crime de que foi acusado, Assange respondeu: “Encorajei a minha fonte a fornecer informações confidenciais para publicá-las. Acredito que a Primeira Emenda protege tal actividade…” Por isso, o fundador do WikiLeaks não se desesperou em tirar uma pedra do sapato, sublinhando que na sua opinião, “a Primeira Emenda da Constituição e a Lei da Espionagem estão em conflito entre si, mas aceito que será difícil para ganhar tal acordo. “O caso em todas essas circunstâncias.”

