Combatentes do Líbano e de Israel bombardeiam bases do Hezbollah: “Será desastroso”

Os caças da Força Aérea Israelense bombardearam várias infraestruturas militares do Hezbollah nas áreas de Matmura e Shebaa, no Líbano, durante a noite. O anúncio foi feito pelas Forças de Defesa de Israel. As tensões ao longo da fronteira israelo-libanesa aumentaram a ajuda humanitária a Gaza, ao Irão e às milícias apoiadas por Teerão. Estes foram os temas de discussão na reunião que teve lugar no Pentágono entre o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa israelita, Yoav Galant. Como informou o Pentágono, Austin afirmou o “firme compromisso” dos Estados Unidos com Israel e sublinhou que “as provocações do Hezbollah libanês ameaçam arrastar os povos israelita e libanês para uma guerra que nenhum deles deseja”. O chefe do Pentágono disse que um conflito deste tipo “seria desastroso para o Líbano e devastador para civis israelenses e libaneses inocentes”.

Leia também: O Médio Oriente é “incapaz de defender Israel”. Aviso dos Estados Unidos da América

O secretário Austin enfatizou então a prioridade de garantir a libertação segura de todos os reféns do Hamas e elogiou Gallant pelo apoio de Israel ao cessar-fogo abrangente e à proposta de libertação de reféns delineada pelo Presidente Biden e aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Austin e Gallant “concordaram que cabe ao Hamas aceitar o acordo”. Austin Gallant também apelou a “esforços redobrados para proteger os civis palestinianos e os trabalhadores humanitários em Gaza” e discutiu com o ministro israelita como melhorar a distribuição da ajuda humanitária aos civis palestinianos que mais precisam dela e reforçar os mecanismos de protecção dos trabalhadores humanitários.