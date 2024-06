Palácio de Buckingham, recepção do rei Carlos e do imperador do Japão

Do nosso correspondente em Edimburgo

lá “Diplomacia Pokémon” Ele triunfou no banquete de estado Palácio de Buckingham. Sim, porque na noite de terça-feira Carlos III falou sobre os cards de Pokémon japoneses. “Conhecido pelos meus netos”, disse o rei – No seu discurso de boas-vindas ao Imperador do Japão. Antes de brindar às relações entre os dois países, recordou a longa amizade que o uniu pessoalmente Naruhitoópera cultivada, paixão pela música mas também pela pesca.

O salão de baile do Palácio de Windsor, encomendado pela Rainha Vitória Para comemorar o fim da Guerra da Crimeia no século XIX, foi palco de uma recepção real com a presença dos Windsors na linha de frente, com Duas ausências notáveis: a Princesa Kate, que ainda está convalescendo, e a Princesa RealA filha da rainha ainda está no hospital após o acidente ocorrido em sua casa há dois dias. Assim, um lugar de honra à mesa foi dado ao rei Carlos e Camilla Duquesa de Edimburgo, Sophie.

Com destaque para Sir Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista Britânico Segundo pesquisas de opinião, eles mostram que vencerão as próximas eleições Eleições de 4 de julhoEle chegou acompanhado de sua esposa, Victoria, e um assento foi reservado ao lado dele Senhor Clive Andersono secretário pessoal do rei.

Últimas atualizações sobre Princesa Anne Ainda internada devido ao acidente que sofreu com o cavalo, foi-lhe entregue pelo marido no mesmo dia, atendendo à curiosidade do público que aguardava em frente ao Hospital de Bristol onde estava internada a filha de Isabel II. . Sir Timothy Lawrence, que visitou a princesa no Hospital Southmead, tranquilizou-o, dizendo: “Ela está se recuperando bem, obrigado”. Após o hematoma de ontem, a princesa teria sofrido perda temporária de memória. Guilherme então acompanhou o Imperador Naruhito ao Desfile da Guarda Montada, onde o Rei Carlos e a Rainha Camilla o esperavam. READ Poderes da deputada Kathleen Hicks

Camilla, que no banquete de estado prendeu pela primeira vez em sua faixa o distintivo da nova ordem familiar do rei, a Casa de Carlos III.

Foi o príncipe Williamo herdeiro do trono, para recebê-lo em sua chegada ao hotel Claridges, Imperador Naruhito do Japão com a Imperatriz Masako que estudaram na Universidade de Oxford, ao chegarem à Grã-Bretanha para uma tão esperada visita de Estado.

Posteriormente, a tradição de revisão das tropas foi difundida e posteriormente Ela atravessou o shopping até o Palácio de Buckingham usando bandeiras japonesasO Imperador foi recebido no palácio para visitar uma exposição de peças que contam a história das relações entre os dois países, como presente que a Rainha Isabel recebeu do Japão em 1953, por ocasião da coroação.

Em 1971, Elizabeth II e o Príncipe Philip receberam o Imperador Hirohito no Palácio de Buckingham para uma visita que fez história..

Hoje, o rei Carlos passou muito tempo com Naruhito, que conhece bem através dos seus estudos no Reino Unido, mas também porque está na biblioteca do rei. Um livro escrito pelo Imperador do Japão no Tâmisa. Sim, o rio que atravessa Londres, grande paixão de Naruhito desde menino.

