Assange está livre e deixou o Reino Unido

Após 1.901 dias, Julian Assange estava livre: deixou a prisão de segurança máxima de Belmarsh na manhã de 24 de junho e, após a sua libertação no aeroporto de Stansted, deixou o Reino Unido. Como afirmado emConta X WikiLeaksA sua libertação “é o resultado de uma campanha global que envolve organizações, activistas da liberdade de imprensa, legisladores e líderes políticos, até às Nações Unidas”.

Julian Assange embarca no avião no Aeroporto Stansted de Londres às 17h (BST) de segunda-feira, 24 de junho. Isto é para todos que trabalharam pela sua liberdade: obrigado.#Libere Julian Assange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ -WikiLeaks (@wikileaks) 25 de junho de 2024

Uma campanha que abriu portas a longas negociações com o Departamento de Justiça dos EUA, que chegou a um acordo que “ainda não foi formalmente finalizado”. Assange concordou em se declarar culpado de publicar documentos militares confidenciais fornecidos pela ex-analista de inteligência do exército Chelsea Manning em 2010 e 2011, e os promotores tentarão sentenciá-lo a 62 meses de prisão, que será considerado como já tendo sido cumprido em uma pena de alta prisão. prisão de segurança em Londres.

O memorando concluía: “Assange, depois de mais de cinco anos numa cela de 2 x 3 metros, isolado 23 horas por dia, em breve se reunirá com sua esposa, Stella, e seus filhos, que só conheceram seu pai atrás das grades”. WikiLeaks.

“A provação está finalmente chegando ao fim”, disse sua mãe, Christine, imediatamente após a notícia do acordo judicial. “Isso mostra a importância e o poder da diplomacia silenciosa. Sou grato a essas pessoas invisíveis e trabalhadoras que colocam o bem-estar de Julian. primeiro. Os últimos 14 anos tiveram um impacto negativo sobre mim como mãe.

Assange comparecerá perante um juiz no território norte-americano do Pacífico das Ilhas Marianas do Norte, onde realizará uma audiência que lhe dará a oportunidade de regressar à Austrália.