Em 2003, ele foi o herói da Revolução Rosa, quando as ruas de Tbilisi foram inundadas por cidadãos Quem pediu democraciahoje Mikheil Saakashvilio homem que foi presidente da Geórgia de 2004 a 2013, fala-nos de uma cela de prisão onde, a partir de 2021, Ele cumpre pena de seis anos de prisão por abuso de poder. Nesta entrevista com correio Ele se autodenomina “prisioneiro pessoal de Putin” e aponta o dedo para os muitos erros do Ocidente

No ano passado você relatou ter sido envenenado na prisão. Você está recebendo os cuidados médicos de que precisa?

“Não sou eu quem diz isso, mas sim um grupo internacional confiável de médicos que confiou nas conclusões dos laboratórios alemão e californiano. Desde então, tive todos os sintomas de envenenamento, mas estou um pouco melhor do que no ano passado, quando quase morri.”

O Presidente Zurabishvili vetou a Lei dos Agentes Estrangeiros, mas a medida foi reaprovada pelo Parlamento. O que vai acontecer agora?

“O problema não é apenas a lei, mas a guerra híbrida mais ampla que a Rússia está a travar, uma guerra que a Rússia lançou pela primeira vez contra a Geórgia e a Ucrânia, respectivamente, após as Revoluções Rosa e Laranja em 2003 e depois em 2004. Em 2008, a Rússia atacou Geórgia diretamente. Em 2012, durante as eleições políticas, Moscovo conduziu contra nós a mesma operação especial secreta que está agora a realizar na Moldávia. Mas embora hoje a Moldávia seja protegida pelo Ocidente, fomos deixados em paz.”

O primeiro-ministro Kobakhidze disse que, segundo esta lei, a Geórgia poderia enfrentar o mesmo destino que a Ucrânia. Aprova?

“Com esta cláusula, Moscovo completa o processo que levou a cabo em 2012, pondo fim à independência da Geórgia, ainda que apenas formalmente. “O Ocidente agora entende o que está em jogo, mas pode ser tarde demais.” READ Os países do BRICS estão desafiando o domínio do dólar como nunca antes

O Presidente Volodymyr Zelensky pediu às autoridades georgianas que a transferissem para a Ucrânia ou para um país terceiro para receber tratamento. Sente o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos?

“Zelensky reduziu ao mínimo as relações diplomáticas com a Geórgia enquanto esperava pelo meu regresso. Continuo sendo um alto funcionário da sua administração como Presidente do Comité Executivo do Conselho Nacional de Reforma. Muitos ucranianos me amam e gostariam que eu voltasse. Há muito tempo que sou um símbolo das reformas pró-Ocidente nesta região e tive muito apoio, mas não o suficiente, caso contrário não teria permanecido nas prisões de Putin e todos sabem muito bem que sou o prisioneiro pessoal de Putin .

Se a Ucrânia e a Geórgia tivessem recebido um plano de acção para a adesão à NATO em 2008, poderiam as guerras lançadas por Moscovo contra Tbilisi em 2008 e Kiev em 2014 terem sido evitadas?

“Em 2008, a Chanceler Merkel e os seus aliados disseram basicamente à Rússia que nos podiam atacar porque se recusaram a deixar a Geórgia entrar no Plano de Acção para a Adesão (MAP), a sala de espera para aderir à NATO, e quando fomos atacados culparam-nos. Estive na Ucrânia em 2014, quando a Península da Crimeia estava ocupada e os americanos pressionavam Kiev para não resistir à invasão russa da península. Após a anexação da Península da Crimeia, anunciaram um embargo de armas, explicando que não defenderiam a Ucrânia.

Considera que o avanço da extrema direita nas recentes eleições europeias tornará mais difícil a adesão da Geórgia à União Europeia?

“Não se trata tanto das eleições europeias que o Partido Popular Europeu ganhou de qualquer maneira (o Movimento Nacional Unido do qual sou membro do seu partido), mas uma vitória de Le Pen em França poderá ter consequências graves nesta parte da Europa. O Presidente Macron pode. , aliado ao Partido da Esquerda liderado pelo meu amigo Raphael Glucksmann. Mesmo os neonazis da Alemanha poderão tornar-se perigosos num futuro próximo, mas a maior ameaça à integração da Geórgia na Europa reside no regime de gangue instalado pelo oligarca Ivanishvili. READ Ucrânia, Biden: invasão russa em breve | Moscou: Sem garantias, teremos que responder

